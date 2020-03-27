سوشيال ميديا الرياضة: بوغبا يسخر من فشل زوجته.. مبابي يدعم كبار السن في مواجهة كورونا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوغبا يسخر من فشل زوجته

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زوجته التي فشلت في تحدي البقاء في المنزل، وعلق اللاعب ساخرا: لا يمكنني التوقف عن الضحك عندما ذهب تحدي المنزل إلى الخطأ.

مبابي يدعم كبار السن في مواجهة كورونا

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأحد كبار السن، وعلق اللاعب قائلا: الأكثر هشاشة ليست محصورة، لا تنساهم.

فاسكيز يدعو لمهرجان لاليغا سانتاندر

نشر لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ دعا من خلاله الجمهور لحضور مهرجان لاليغا سانتاندر من أجل شراء المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، حيث علق اللاعب قائلا: انضم إلى مهرجان لاليجا سانتاندر يوم السبت الساعة 18:00 للتغلب على فيروس كورونا، ستذهب العائدات إلى الشراء الفوري للمستلزمات الطبية.

إبراهيموفيتش يعرض منتجاته الجديدة

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع منتجات العطور التي تحمل اسمه، وعلق اللاعب قائلا: تقضي الكثير من الوقت في المنزل مؤخرًا؟ تحقق من خطي الجديد عطور إبراهيموفيتش.. ابقَ آمنا وابقَ منتعشا.

غوميز يحيي أبطال العالم

نشر أندريه غوميز لاعب نادي ايفرتون الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لبعض الأشخاص وهم يقدمون التحية لأطباء إنجلترا على دورهم في مواجهة فيروس كورونا، وعلق اللاعب قائلا: لجميع الأبطال حول العالم.

To all the heroes around the world! ???? https://t.co/uRtaup1KuK — André Gomes (@aftgomes) March 27, 2020

فيتولو يخبر الجمهور عن يومياته في الحجر الصحي

نشر فيتولو لاعب نادي اتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل الحجر الصحي، وعلق اللاعب قائلا: أخبركم عن حياتي في الحجر الصحي وهي التدريب ولعب كرة القدم ضد الجدار، انظر ”العيش بدون إذن“، والاستمتاع بالأسرة التي لا أملكها عادةً لأقوم بعمل جيد، اعتني بنفسك جيدًا وأبقَ في المنزل.

Me uno al #HomeTeam de @adidas @adidas_es y les cuento mi vida en la cuarentena: entrenar, jugar al fútbol contra la pared ???? ver “Vivir Sin Permiso”, disfrutar de la familia que normalmente no tengo tengo tiempo para hacerlo bien ☺️ Cuídense mucho y quédense en casa! pic.twitter.com/Z2C9sbkfoB — Vitolo (@VitoloMachin) March 27, 2020

دي يونغ يحتفل بعودة نوري

نشر فرينك دي يونغ لاعب نادي برشلونة صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة المغربي عبد الحق نوري عندما كان الثنائي يرتديان قميص نادي أياكس الهولندي، واحتفل دي يونغ بعودة صديقه للاستفاقة مرة أخرى قائلا: بادئ ذي بدء، أود أن أقول مدى احترامي لعائلة نوري، كما تم تخصيص أحد الفصول للذكريات التي أشاركها معه ومع عائلته، قصة رابطة عائلية دافئة ولكن أيضا ألم المأساة.

First of all I want to say how much respect I have for the Nouri Family. They inspire me every day ???????? This book is written with so much love for Appie. One of the chapters is also dedicated to the memories I share with him and his family. #34 ❤️ pic.twitter.com/RFWJV5J6gx — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) March 27, 2020

فرناندينيو يتدرب مع نجله

نشر فرناندينيو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء قيامه ببعض التدريبات داخل حديقة منزله برفقة نجله الصغير، وعلق اللاعب قائلا: العمل مع طفلي.

غوميز يوجه رسالة خاصة للجمهور السعودي

نشر بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وجه خلاله رسالة للجمهور السعودي، حيث علق قائلا: لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجة من كرة القدم، لكن العلاقة بيني وبين الحضارة السعودية والمشجعين وخاصة الهلال تعطيني الشعور كأني في بيتي وبين أهلي، شكراً لكم جميعاً، سوف أشرب القهوة وأجلس في البيت.

لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجه من كرة القدم.

لكن العلاقة بيني و بين الحضارة السعوديه و المشجعين و خاصة الهلال تعطيني الشعور كاني في بيتي و بين اهلي.

شكراً لكم جميعاً!!! سوف اشرب القهوه و اجلس في البيت.☕️???????? pic.twitter.com/FuEnvfNdhv — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 27, 2020

رمضان صبحي يقلد عادل إمام على ”تيك توك“

نشر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المصري فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة بعض أصدقائه، حيث ظهر اللاعب وهو يقلد الفنان المصري عادل إمام في أحد أفلامه.