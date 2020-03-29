أغلفة الصحف الرياضية: ”كامافينغا المفضل“.. و“قادة برشلونة يثورون“.. و“الأندية تواجه كورونا“ (صور)

شكل تأثير فيروس كورونا على المنافسات الرياضية ورواتب اللاعبين وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية في ظل توقف النشاط الرياضي ونقاشات منتدى الدوريات العالمية وإصابة عدة لاعبين بفيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لاعب وسط رين كامافينغا، والتي يعتبر أولوية لريال مدريد وكتبت: ”كامافينغا المفضل“.

كما تحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره على الرياضة، وكتبت: ”فيروس الرياضة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”إنقاذ الدوري قبل أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لاعب برشلونة، وكتبت: ”لويس سواريز سيعود للملاعب في الـ 1 من مايو المقبل“.

الصحيفة اهتمت بقرار قادة برشلونة بشأن تقليص الرواتب، وكتبت: ”قادة برشلونة يثورون على تطبيق ERTE“.

آس

ركزت الصحيفة على سعر النجوم الكبار في ظل انتشار وباء كورونا والأزمة المالية التي تضرب أندية كرة القدم، وكتبت: ”نجوم سعرها يتقلص“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وسوق الانتقالات، وكتبت: ”زيدان يفضل السوق الفرنسي“.

كما اهتمت بمصير مدرب برشلونة، وكتبت: ”سيتين سيبقى دون منافس“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لاعب كرة السلة رودي غوبيرت، وكتبت: ”بطل رغما عنه“.

كما اهتمت بكرة القدم وكتبت: ”احتواء على المقاس“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على موافقة لاعبي يوفنتوس على تقليص رواتبهم بسبب توقف النشاط الرياضي وانتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”يوفنتوس يكسب 90 مليون يورو“.

كما اهتمت بتصريحات الأوروغوياني دييغو غودين مدافع إنتر ميلان، بشأن فيروس كورونا وكتبت: ”غودين: نحن اللاعبين الذين تعرضنا للآخر“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على موافقة لاعبي يوفنتوس تقليص رواتبهم بسبب أزمة فيروس كورونا، وكتبت: ”يوفنتوس: نعم، تخفيض 90 مليون يورو“.

كما تحدثت عن انتشار فيروس كورونا في بيرغامو الإيطالية، معقل فريق أتلانتا، وكتبت: ”القوة لبيرغامو“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لجوء الأهلي لمحكمة التحكيم الرياضي بعد حكم الفيفا عليه بأداء مبلغ كبير لفريق سانتوس المكسيكي في صفقة دغانيني، وكتبت: ”الأهلي يستأنف أمام (كاس)“.

كما تحدثت عن مدرب الوحدة وكتبت: ”كارينو: جيتار وتمارين ومكتب“.

الصحيفة تحدثت -أيضا- عن أبطال الأولمبياد في السعودية وكتبت: ”السعودية تطلب أبطال الأولمبياد“.

كما اهتمت بصراع الأندية مع فيروس كورونا، وكتبت: ”الأندية تواجه كورونا“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على منتدى الدوريات العالمية، وكتبت: ”منتدى الدوريات العالمية يرسم خريطة مواجهة كورونا“.

كما تحدثت عن قصة بطل وكتبت: ”بطل أولمبي خياط كمامات“، وعن ضرب فيروس كورونا لعدة لاعبين في فريق واحد وكتبت: ”8 لاعبين من وست هام يعانون من كورونا“.

الصحيفة اهتمت بمقترح تقليص الرواتب في الدوري الإماراتي، وكتبت: ”يوسف الشريف: تعديل الأندية للرواتب حق قانوني“.

الصحف البريطانية

ديلي ميل

تطرقت الصحيفة للأزمة التي تضرب الكرة العالمية وأجور اللاعبين، وعنونت: ”الثورة“، خصم من أجور اللاعبين في الدوري.. رونالدو وميسي يتخلون عن الملايين.

ستار

وتطرقت الصحيفة للحديث عن أزمة مانشستر سيتي الموسم المقبل، وعنونت: ”انتهى“، السيتي لن يلعبوا مجددا حتى ينتهى فيروس كورونا.

فيما نقلت تصريحات بول آينس مهاجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق، والذي قال: ”الأمر مخادع للغاية ولكن هذا الموسم يجب أن يستكمل تحت كل الظروف“.