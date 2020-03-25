فيفا يدرس تمديد فترة الانتقالات الصيفية إلى يناير 2021

قالت صحيفة ”تليغراف“ إن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، يدرس تمديد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تنطلق في الأول من يوليو 2020 إلى نهاية يناير 2021.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الاقتراح يخضع للدراسة من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي، فيفا، في ظل الأزمة التي تواجهها الأندية الأوروبية حالياً، بعد توقف جميع الأنشطة الرياضية والكروية؛ بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المطور.

ومضت تقول: ”هذا الاقتراح سيسمح للأندية بإبرام الصفقات المطلوبة لديها مع استكمال الموسم الجاري، حال إمكان السيطرة على انتشار كورونا، وبالتالي فإن الموسم سينتهي بعد موعده المقرر، وسيمتد على الأرجح لنهاية يونيو، ويمكن أن يدخل في يوليو أيضاً“.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فتح باب الانتقالات إلى نهاية يناير 2021 سيعطي الفرصة للأندية كي تستطيع جمع مستحقاتها من حقوق البث التلفزيوني، وتمويل الصفقات.

وتوقفت جميع مسابقات الدوري المحلية والبطولات القارية نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المطور في أوروبا، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية ”بؤرة“ للمرض.

ولا تزال روابط الدوريات الأوروبية الكبرى مصرّة على استكمال الموسم الجاري، في ظل النتائج الكارثية التي سيؤدي إليها إلغاء الموسم على ميزانيات جميع الأندية.