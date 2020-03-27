المتأهلون لأولمبياد 2020 يضمنون المشاركة في 2021

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة، إن الرياضيين الذين تأهلوا للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي ،2020 سيحتفظون بحق المشاركة في الدورة التي تأجلت إلى العام المقبل، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قررت اللجنة الأولمبية واللجنة المحلية المنظمة تأجيل دورة طوكيو الصيفية، التي كانت مقررة ما بين 24 يوليو تموز والتاسع من أغسطس آب إلى العام المقبل، بسبب الوباء، لكنهما أكدتا أن الرياضيين الذين تأهلوا بالفعل للدورة قبل تأجيلها، سيحتفظون بحق المنافسة في العام المقبل.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا، عدم وجود أي تغيير في أعداد الرياضيين المقرر مشاركتهم في منافسات كل رياضة في الدورة الاولمبية المقبلة.

وقال مسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية: ”الرياضيون الذين تأهلوا للألعاب والذين يمثلون نسبة 57% من العدد الإجمالي سيحتفظون بأماكنهم في الدورة بينما الهدف هو عدم إجراء أي تغيير في أعداد الرياضيين على مستوى الرياضات المختلفة (في الدورة)“.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، تسبب الفيروس سريع الانتشار في إلغاء أو تأجيل معظم الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم.

وتسبب الفيروس في إلغاء الكثير من التصفيات الأولمبية حول العالم، كما حرم العديد من الرياضيين من التدرب بصورة مناسبة في ظل القيود المفروضة لاحتواء العدوى.

ورغم أن قرار التأجيل جاء بمثابة ضربة قوية لليابان، التي استثمرت 12 مليار دولار في الاستعداد لاستضافة الدورة، إلا أنه طمأن الكثير من الرياضيين الخائفين على سلامتهم في الوقت نفسه.