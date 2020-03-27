3 سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني بعد أزمة ”كورونا“.. تعرف عليها

كشفت صحيفة ”ماركا“ 3 سيناريوهات متوقعة لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، التي توقفت نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد في القارة الأوروبية على وجه الخصوص.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن رابطة الدوري الإسباني، الليغا، ورابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا، تعملان على التخفيف من وطأة تأثير تعليق النشاط الكروي، سواء على الأندية أو اللاعبين.

وأشارت إلى أن خيار إلغاء الموسم ليس مطروحا على الطاولة، حيث يرغب مسؤولو كرة القدم الإسبانية في استئناف المسابقة في أقرب فرصة ممكنة، حال إمكانية السيطرة على الموقف الصحي المتدهور بسبب ”كورونا“.

وأكدت الصحيفة، أن مسؤولي كرة القدم الإسبانية وضعوا 3 سيناريوهات لاستئناف الدوري، وجاءت كالتالي:

السيناريو الأول: وهو الأكثر تفاؤلا، ويقوم على استئناف المسابقة في منتصف مايو المقبل، على أن تنتهي المباريات في 30 يونيو، أو منتصف يوليو على أقصى تقدير، بحيث تقام المباريات كل 3 أيام، مع إمكانية منع الجماهير من الحضور.

السيناريو الثاني: استكمال المسابقة في الصيف، خاصة مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، إلى العام المقبل، وبالتالي ستكون هناك فرصة لاستكمال المسابقة صيفا.

السيناريو الثالث: ويقوم هذا الاحتمال على أسوأ الفروض، ولكنه الأكثر واقعية، بحيث يتم استكمال الليغا في سبتمبر، مع ترحيل انطلاق الموسم الجديد.