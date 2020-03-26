بقيمة 20 مليون يورو .. 4 أندية ألمانية تنشئ صندوقا لمساعدة الأندية في الأزمة

ستنشئ أندية بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ورازن بال شبورت لايبزيغ وباير ليفركوزن، صندوق تكافل بقيمة 20 مليون يورو (21.92 مليون دولار)؛ لمساعدة الأندية الألمانية في دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم، على تجاوز أزمة مالية محتملة، خلال جائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يستأنف دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا، في أبريل نيسان، لكن اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري أوصت باستمرار تعليق المنافسات، حتى 30 أبريل نيسان على الأقل؛ مما سيؤثر بشكل أكبر على إيرادات الأندية في كافة أنحاء البلاد.

وقال دورتموند، إن الأندية الأربعة، التي شاركت في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ستتخلى عن حصتها في الإيرادات الإعلامية الوطنية، التي تبلغ حوالي 12.5 مليون يورو، وستضيف 7.5 مليون يورو أخرى.

وقال هانز-يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، في بيان: ”نحن مستعدون لمساعدة الأندية إذا كان الأمر يتعلق بتجاوز التأثيرات المالية للجائحة“.

ولا يعد بروسيا دورتموند غريبا عن الأزمات الاقتصادية، وكان النادي على مشارف الإفلاس في 2005، قبل أن يتدخل بايرن ميونخ وينقذه بقرض دون فائدة؛ حتى يستطيع دفع أجور لاعبيه.

وستقرر اللجنة التنفيذية في رابطة الدوري، معايير توزيع هذه الأموال.

وقال كريستيان زايفرت، المتحدث باسم اللجنة التنفيذية: ”اللجنة التنفيذية في رابطة الدوري الألماني ممتنة للغاية للأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال، على اللفتة الرائعة تجاه مجتمع الأندية“.

وأصبح لاعبو بروسيا مونشنغلادباخ وجهازه الفني، أول من يقبلون تخفيض أجورهم في ألمانيا، خلال أزمة فيروس كورونا، في وقت سابق هذا الشهر، بينما وافق لاعبو أونيون برلين أيضا على عدم الحصول على رواتبهم.