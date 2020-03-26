لاعبو ناد إنجليزي يوافقون على تأجيل أجورهم لحصول موظفي النادي على رواتبهم

قال ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، إن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإدارة العليا قرروا تطوعا تأجيل أجورهم من أجل ضمان حصول 272 موظفا في النادي على رواتبهم في الأشهر القادمة.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في توقف الرياضة تماما حول العالم، وتم تعليق منافسات كرة القدم الإنجليزية حتى 30 أبريل/ نيسان على الأقل، مما أصاب إيرادات الأندية في كافة أنحاء البلاد بانتكاسة قوية.

وقال ليدز، إن عدم وجود مباريات بالإضافة لأشياء أخرى سيكلف النادي ”عدة ملايين“ من الجنيهات الإسترلينية كل شهر، ليقرر المدرب مارسيلو بيلسا ولاعبوه تأجيل الحصول على أجورهم من أجل استمرار أعمال النادي في هذه ”الأوقات الصعبة“.

وقال فيكتور أورتا مدير كرة القدم في ليدز في بيان ”أظهر لاعبو فريقي حسًا رائعًا في الاتحاد، وأنا فخور بتصرفاتهم“.

وعلى مستوى العالم، أصيب ما يزيد على 470800 شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 21200 وفقا لحصيلة رويترز. ولدى المملكة المتحدة ما يزيد على 9500 حالة مؤكدة، و456 وفاة.

ومع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم، يتصدر ليدز ترتيب الدرجة الثانية، متقدما بنقطة واحدة على وست بروميتش ألبيون، و7 نقاط على فولهام صاحب المركز الثالث، ويترقى أول فريقين في الترتيب مباشرة إلى الدوري الممتاز.