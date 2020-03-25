رئيس اتحاد اللاعبين في سويسرا: استغناء سيون عن 9 محترفين قرار ”شنيع“

قال رئيس اتحاد اللاعبين في سويسرا إن استغناء نادي سيون المنافس في الدوري المحلي لكرة القدم عن تسعة لاعبين محترفين كان قرارا ”شنيعا“، وبعث رسالة خاطئة في وقت يحتاج فيه الجميع للتضامن لاحتواء وباء كورونا.

ومثل مسابقات كرة القدم الأخرى حول العالم، توقف الدوري السويسري، ما يحرم الأندية من معظم إيراداتها لعدة شهور محتملة قادمة.

وقرر سيون الأسبوع الماضي الاستغناء عن تسعة لاعبين بداعي رفضهم خفض رواتبهم.

وقال لوسيان فالوني رئيس اتحاد اللاعبين في سويسرا لوكالة رويترز: ”هذا التصرف غير مقبول“.

وتابع: ”في وقت الأزمات يجب أن تقف بجوار الناس الذين يعملون معك بدلا من أن تضع مسدسا على رؤوسهم وتطلب منهم الاختيار بين الطرد أو قبول خفض الراتب في 24 ساعة. وإذا رفضوا، وهو من حقهم، يتم فصلهم. هذا تصرف شنيع“.

وقال فالوني إنه من السابق لأوانة التفكير في خفض الرواتب، ودعا الأندية إلى البحث عن حلول أوسع للأزمة.

وأضاف: ”أعتقد أنها كانت رسالة سيئة، غاب عنها روح التضامن، حتى قبل أن يتخذ سيون هذا القرار كنا نفكر في حلول لمصلحة الجميع، وكان اللاعبون على أتم الاستعداد لمساعدة أنديتهم، لكن خيار خفض الرواتب كان سابقا لأوانه“.

ولم يرد نادي سيون على طلب للتعليق.