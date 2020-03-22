اقتراح باستئناف منافسات الدوري الألماني دون حضور جماهيري

قال راينر كوخ نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن هناك حاجة لاستئناف مباريات الدوري الألماني، بمجرد أن تكون الفرصة مواتية، رغم تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وقال كوخ في برنامج تلفزيوني بمحطة ”سبورت1“ إنه لا يمكن أن يتوقع موعد استئناف الدوري الألماني، وإنه من الحكمة عدم الإدلاء بأي تنبؤات.

ولعبت آخر مباراة في الدوري الألماني يوم 11 مارس في الجولة الـ25 من المسابقة، قبل أن يتم تعليق المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وأشار كوخ إلى أن إلغاء الموسم سيكلف الأندية خسائر بنحو 750 مليون يورو، إذ دعا لإقامة المباريات دون حضور جمهور، لتجنب هذا السيناريو.

ويرى كوخ أن إقامة المباريات دون جمهور سيساعد آلاف العاملين في مجال كرة القدم، بعد أن تقطعت بهم السبل؛ بسبب فيروس كورونا.

قبل أيام قال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إن منافسات الدرجتين الأولى والثانية ستتوقف حتى الثاني من أبريل نيسان على الأقل؛ بسبب فيروس كورونا.

وقال زايفرت، إن أي قرار بشأن مستقبل الموسم سيتم اتخاذه اعتبارا من 30 مارس آذار.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 55 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن بروسيا دورتموند الثاني.