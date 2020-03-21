المغربي أمين حارث نجم شالكه يواجه أزمة مع الشرطة الألمانية لكسره الحجر الصحي

يواجه المغربي أمين حارث، نجم شالكه الألماني، أزمة كبيرة مع الشرطة؛ إثر خرقه تعليمات حظر التجول التي فرضتها السلطات الألمانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن حارث شوهد في إحدى حانات الشيشة، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي؛ ما استدعى الشرطة الألمانية، توجيه تحذير أخير للاعب، على أن يتم تصعيد الأمر ومقاضاته في حال كرر ذلك الفعل مرة أخرى.

وقال يوشن شنايدر، المدير الرياضي لشالكه، في تصريحات للصحيفة الألمانية: ”نعم، كان أمين متواجدا هناك مع أحد أصدقائه، وهذا خطأ أدركه اللاعب بالفعل“.

وأضاف: ”لقد ذكّرته مجددا بخطورة الوضع؛ في ظل الوقت العصيب الذي يعاني منه الجميع، وأنه لم يعد من الممكن التسامح مع الأمور التي كانت طبيعية قبل عدة أيام“.

وأشار: ”أمين اعتذر عن ما فعل، وتعهد بعدم تكرار الأمر“.

وألزمت السلطات الألمانية جميع الأندية بضرورة عزل لاعبيهم، وإلزامهم منازلهم؛ تفاديا لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.