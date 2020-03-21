أخبار ريال مدريد وبرشلونة: صراع إنجليزي على صفقة كوتينيو.. وباريس سان جيرمان يحدد خليفة توخيل

أصبح عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة بصدد ترتيب أوراق الموسم الجديد لتدعيم الصفوف وأيضا تحديد الراحلين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار الأندية الأوروبية الكبرى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

صراع إنجليزي على صفقة كوتينيو

اشتعل الصراع على صفقة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، المعار إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن كوتينيو دخل دائرة اهتمامات ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد للتعاقد معه في الموسم الجديد للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى للوصول إلى رقم مناسب حصيلة بيع كوتينيو للمساهمة في تمويل أهداف برشلونة في الموسم الجديد.

ويسعى برشلونة لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في الموسم المقبل لخلاف أنباء عن عودة البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى البارسا.

وأكدت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن كوتينيو قد يكون طرفا في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة من خلال إعارته لمدة موسمين إلى انتر ميلان.

وأشارت إلى أن هذا الحل يبدو مطروحا على مائدة المفاوضات بين الناديين الكبيرين من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأعلن لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة، اقتراب عودته من الملاعب في المرحلة المقبلة بعد أن دخل في سباق مع الزمن للتعافي من إصابته التي تعرض لها.

وأكد سواريز لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أنه أصبح على أعتاب العودة للتدريبات الجماعية في شهر أبريل المقبل، موضحا أن الأطباء حددوا بداية شهر مايو المقبل موعدا له ولكن مع تكثيف التدريبات أصبح موعد عودته أقرب وسيكون جاهزا للمشاركة مباشرة حال استكمال لقب الدوري.

زيدان يحسم مصير حكيمي في ريال مدريد

حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإسباني مصير اللاعب المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن زيدان طلب تجديد عقد حكيمي مع ريال مدريد مع طرح فكرة عودته في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن اللاعب المغربي أصبح على رادار العودة إلى ريال مدريد في الموسم المقبل خاصة أن زيدان يرغب في الاستفادة من جهود حكيمي وإجادته اللعب في عدة مراكز.

وأوضحت الصحيفة أن حكيمي يرغب في المشاركة وهو الأمر الذي يكون صعبا مع وجود داني كارفخال في صفوف ريال مدريد ولكن زيدان يسعى لإقناع اللاعب بالعودة في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ولكن الصفقة قد تتأجل في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي قد يستمر مع باريس مع قرار تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى صيف 2021 وهو الأمر الذي ينال رضا والده.

وأكدت الصحيفة أن مبابي يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد ولكنه لم يحسم قراره وموعد انتقال الصفقة واتمامها بشكل رسمي.

باريس سان جيرمان يحدد خليفة توخيل

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المفاوضات مع مدرب جديد لخلافة توماس توخيل، المدير الفني الحالي بحسب موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي.

ويعقد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، جلسة مع ماسيميليانو أليغري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، لتولي المهمة، بدءًا من الموسم المقبل.

إصابة ديبالا بفيروس كورونا

أعلن اللاعب باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي إصابته بفيروس كورونا.

وأكد ديبالا في رسالة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا.