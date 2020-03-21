ناد يتبرع بنصف مليون دولار للطواقم الطبية العاملة في مكافحة فيروس كورونا

تبرع ”مارك كوبان“ مالك نادي دالاس مافريكس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ولاعبا فريقه ”لوكا دونتشيتش“ و“دوايت باويل“ بالتعاون مع مؤسسة النادي بمبلغ 500 ألف دولار لصالح الطواقم الطبية العاملة في مكافحة فيروس كورونا، وذلك بهدف دعم الرعاية الصحية للأطفال.

وستوجه هذه التبرعات إلى الطواقم الطبية العاملة في المركز الطبي التابع لجامعة تسكاس ساوثوسترن، ومستشفى باركلاند.

وتشمل هذه التبرعات العاملين في أقسام العناية المركزة، والممارسين، والأطباء والممرضين، وموظفي أقسام الأشعة بأنواعها، وعمال النقل، والفنيين، والصيادلة.

وقال كوبان:“لا يمكننا التعبير عن الامتنان بما يكفي لأفراد طواقمنا الطبية الذين يضعون سلامة وصحة المرضى فوق سلامتهم وصحتهم الشخصية“.

وأضاف:“أشكر لوكا ودوايت لشراكتهما معي بدعم أفراد طواقم الرعاية الصحية الذين يفعلون كل ما في وسعهم للحفاظ على صحة مجتمعنا“.

وقال دونتشيتش:“شكرًا لأفراد طواقمنا الطبية الرائعين“.

وأضاف:“هم يضحون بالكثير جدًا من أجل الاهتمام بالآخرين ويشرفني أن أقدم المساعدة“.

وأثبتت الفحوص إصابة 10 من لاعبي دوري السلة الأمريكي بفيروس كورونا.

وتم الكشف فقط عن هوية 5 منهم، هم: رودي جوبير لاعب يوتا غاز، وزميله دونوفان ميتشل، وكيفن دورانت لاعب بروكلين نتس، وكريستيان وود لاعب ديترويت بيستونز، وماركوس سمارت لاعب بوسطن سيلتيكس.

في سياق ذي صلة، بدأ لاعبون أمريكيون، ومنهم جيريمي لين، العودة إلى الصين تحسبًا لاستئناف مباريات الدوري الصيني لكرة السلة الذي توقفت منافساته في بداية الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام صينية إن دوري السلة المحلي، الذي توقفت مبارياته في أول فبراير/ شباط الماضي، يتطلع لاستئناف نشاطه في 15 أبريل/ نيسان المقبل، رغم أن ذلك يستلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للرياضة في الصين.

وفي البر الصيني الرئيس حيث ظهر فيروس كورونا أواخر العام الماضي لم يبلّغ عن أي إصابات جديدة محلية المصدر لليوم الثالث على التوالي، اليوم السبت.

وتسبب تفشي الفيروس بتوقف النشاط الرياضي حول العالم تقريبًا، كما توقفت لنفس السبب مباريات دوري السلة الأمريكي للمحترفين في، 12 مارس/ آذار الجاري، بعد إصابة لاعب من يوتا غاز بالعدوى.

ويلعب في الدوري الصيني للسلة والمكون من 20 فريقًا نحو 40 أمريكيًا وأجنبيًا، وسيخضع كل هؤلاء للحجر الصحي لمدة 14 يومًا لدى عودتهم إلى الصين.

ونشر لي صورة له بجوار سور الصين العظيم بالقرب من العاصمة بكين، أمس الجمعة.

وفي رسالة مع الصورة كتب لين الذي يلعب لفريق بكين دكس على ”إنستغرام“:“عدت بسلام إلى بكين لإكمال موسم دوري السلة الصيني“.

وأضاف اللاعب الأمريكي:“لم يسبق أن وصلت كرة السلة إلى هذه الدرجة من الأهمية، والعالم يحتاج إلى كرة السلة الآن أكثر من أي وقت مضى“.

ويخضع لاعب سكرامنتو كينغز السابق ”بوه جيتر“ وهو أمريكي أيضًا للجحر الصحي في الصين بعد عودته للانضمام لصفوف فريقه فوجيان ستيرجونز.

ويقول الليتواني دوناتاس ماتيوناس لاعب شنغهاي شاركس إنه يتوقع أن يعود إلى الصين في منتصف أبريل/ نيسان المقبل.

وقال لاعب هيوستون روكتس السابق في تصريحات تلفزيونية:“يبدو أن القيود ستنتهي في آخر الشهر الجاري وستعود الحياة إلى طبيعتها“.