إصابة 3 من لاعبي دوري السلة الأمريكي بفيروس كورونا

قال لوس أنجليس ليكرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إن اثنين من لاعبيه تأكد إصابتهما بفيروس كورونا وخضعا للعزل تحت رعاية أطباء الفريق.

ولم يعلن ليكرز عن اسمي اللاعبين، لكنه قال إن لاعبي الفريق خضعوا للكشف وفقا لتوصيات من مسؤولي الصحة بسبب مباراة العاشر من مارس آذار ضد بروكلين نتس الذي أصيب 4 من لاعبيه بالفيروس.

وقال ليكرز في بيان: ”علمنا اليوم أن عينة اثنين من لاعبي ليكرز جاءت إيجابية. اللاعبان لم تظهر عليهما أي أعراض وهما في العزل الصحي تحت رعاية أطباء الفريق“.

وأضاف ”كل لاعبي ومسؤولي ليكرز طُلب منهم مواصلة العزل الذاتي في منازلهم ومراقبة وضعهم الصحي والتشاور مع الأطباء الشخصيين والتواصل المستمر مع الفريق“.

وتعرضت رابطة الدوري لانتقادات هذا الأسبوع، بسبب أفضلية خضوع اللاعبين والمسؤولين للكشف عن فيروس كورونا فيما ينتظر آخرون في الولايات المتحدة ومن بينهم مسؤولو الرعاية الصحية الخضوع للكشف في ظل النقص في إمكانات الاختبارات.

وأشار ليكرز إلى أن مسؤولي الصحة طلبوا خضوع الفريق للكشف بسبب مباراته ضد نتس.

وأوضحت عدة فرق وجهة النظر في بيانات وأنهم خضعوا للكشف في المعامل الخاصة، ولم يستهلكوا موارد المعامل العامة.

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت رابطة الدوري الموسم بعدما أصبح رودي جوبير لاعب يوتا غاز أول من يصاب بالفيروس، قبل أن تتأكد إصابة مجموعة أخرى من اللاعبين منذ ذلك الحين ومن بينهم كيفن دورانت الفائز بلقب البطولة مرتين.

We learned today that two Lakers players have tested positive for COVID-19. Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician.https://t.co/RmqjnRzGLk

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2020