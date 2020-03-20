هل يلغى أولمبياد 2020؟ توماس باخ يجيب

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لصحيفة ”نيويورك تايمز“ إن اللجنة تعكف على دراسة عدة سيناريوهات مختلفة تتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو لكن الإلغاء غير مطروح.

ورغم التأثير الهائل لتفشي فيروس كورونا حول العالم حرص منظمو الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام على أن الدورة ستقام في موعدها بداية من 24 يوليو تموز ودون أي تغيير في الخطط المعدة سلفا.

ومن المقرر أن تستمر الدورة الصيفية حتى التاسع من أغسطس آب.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي تسبب الفيروس سريع الانتشار في وفاة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم ونشر الخوف وأوقف الكثير من الأنشطة والأحداث في جميع دول العالم تقريبا.

ورغم كل ذلك يؤكد باخ أن مجرد التفكير في إلغاء الدورة غير مطروح أصلا.

وقال باخ عن ذلك: ”الإلغاء ليس على جدول الأعمال. نحن ملتزمون بتنظيم دورة ألعاب ناجحة“.

وقالت مجموعة عمل تابعة للجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار يتعلق بمدى تأثير تفشي الفيروس على الدورة الصيفية المقبلة.

وقال باخ: ”لا نعرف كيف سيكون الوضع“.

وتابع ”بالطبع نحن نبحث عدة سيناريوهات مختلفة لكننا نختلف عن الكثير من الاتحادات الرياضية وروابط الدوري المختلفة لأن موعد بدء الدورة بعد 4 أشهر ونصف (من الآن)“.

وأضاف باخ ”ما يسبب خصوصية هذه الأزمة وصعوبتها هو الغموض الذي يكتنف الموقف. لا يمكن لأحد اليوم معرفة تطورات الوضع غدا أو كيف ستكون عليه الأوضاع بعد شهر ناهيك عن أكثر من 4 أشهر“.

وتوقعت اليابان أن تستقبل نحو 600 ألف شخص ما بين رياضي ومشجع خلال الدورة وهو ما دفعها لضخ استثمارات كبيرة في الإعداد للحدث بلغت أكثر من 12 مليار دولار.

لكن باخ يقول إن القرار النهائي حول الدورة لن تحدده عوامل أو مصالح مالية مضيفا أن الأهداف الأهم بالنسبة له تتمثل في حماية سلامة وصحة كل الأطراف المرتبطة بالحدث واحتواء الفيروس.