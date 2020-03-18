الصحف الرياضية: ”يونيو شهر الأمل“.. وخطط عاجلة لإنقاذ الدوري الإنجليزي.. و“حماقات الدوري“ (صور)

شكلت قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بتأجيل نهائيات أمم أوروبا وفتح المجال لإنهاء الدوريات المحلية والبطولات القارية، وتأثير فيروس كورونا على الرياضة في العالم، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمصير أولمبياد طوكيو وأخبار سوق الانتقالات والإجراءات الجديدة في كرة القدم السعودية بسبب فيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرارات ”يويفا“ وإمكانية إنهاء الدوريات المحلية والقارية في شهر يونيو، وكتبت: ”يونيو شهر الأمل“.

كما تحدثت الصحيفة عن تأجيل بطولة ”رولان غاروس“ للتنس وعدم اتخاذ قرار بشأن أولمبياد طوكيو 2020، وكتبت: ”اللجنة الأولمبية الدولية تكسب الوقت قبل أن تعلن التأجيل“.

كما أجرت حوارا مع الألماني غوندغان لاعب مانشستر سيتي، الذي قال: ”ريال مدريد لا يستسلم أبدا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرارات اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الاتحادات المحلية لمناقشة وضعية البطولات بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا نعم.. ونهائيات أمم أوروبا لا“.

كما تحدثت عن فترة الانتقالات المقبلة، حيث استغلت الفرق فترة التوقف للمفاوضات، وكتبت: ”فترة انتقالات في وقت كورونا: أوباميانغ يكلف 55 مليون يورو“.

كما اهتمت بفريق إسبانيول وكتبت: ”6 أعضاء من إسبانيول مصابون بكورونا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على كرة القدم الأوروبية وتأجيل نهائيات أمم أوروبا وتأجيل نهاية الدوريات المحلية، وكتبت: ”زلزال“.

كما تحدثت عن تعاقدات برشلونة ومراقبته عدة لاعبين في وسط الميدان، وكتبت: ”تجارب لاختيار لاعب وسط“.

الصحيفة اهتمت بإصابة 6 أعضاء من إسبانيول بفيروس كورونا.

آس

ركزت الصحيفة على قرارات ”يويفا“ بتأجيل نهائيات أمم أوروبا وتأجيل نهائيات المسابقات الأوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”كرة القدم بإمكانها أن تنتظر“.

كما تحدثت عن أولمبياد طوكيو 2020، وكتبت: ”اللجنة الأولمبية تحافظ على إمكانية إجرائه في موعده شهر يوليو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأجيل نهائيات أمم أوروبا 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”نهائيات أمم أوروبا ستكون في 2021“.

كما اهتمت بإصابة الدولي الفرنسي ماتويدي، لاعب يوفنتوس، بفيروس كورونا، وكتبت: ”ماتويدي حالة إيجابية لفيروس كورونا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”مسؤولو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يضعون خططا عاجلة لإنقاذ الموسم“.

ميرور

تطرقت للحديث عن تأجيل ”يورو 2020“ وعدم معرفته موعد استئناف المباريات، وعنونت: ”معزول“، الاتحاد الأوروبي يخشى بأن الدوري الإنجليزي الممتاز متأخر حتى عن إيطاليا.. ومن المحتمل ألا يقيموا لقاءاتهم لأشهر.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قرارات يويفا بتأجيل نهائيات أمم أوروبا وفتح المجال لإنهاء الدوريات المحلية والمسابقات القارية للأندية، وكتبت: ”حماقات الدوري“.

كما تحدثت عن إصابة بليز ماتويدي بفيروس كورونا، وكتبت: ”يوفنتوس ليس فقط روجاني.. بليز ماتويدي يصاب بالفيروس“.

كما اهتمت بفرق الدوري الإيطالي وكتبت: ”المزيد من الأفكار القليل من المال“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا وتأثيره على الفريق ومدربه، وكتبت: ”ساري في الحجر الصحي رفقة بيب غوارديولا“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على الإجراءات الجديدة بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”وزارة الرياضة تغلق التدريبات“ و“الاتحاد يعقم 3 مرات يوميا“، و“عزل مواهب السعودية“.

كما تحدثت عن أخبار الهلال، وكتبت: ”الهلال يعيد الدوسري“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الرياضة الإماراتية ومحاربته من قبل الأندية، وكتبت: ”الأندية تتحد ضد كورونا“، و“تدريبات عن بعد ورسائل توعية للجماهير“.

كما تحدثت عن تصريحات رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشأن التحكيم وكتبت: ”راشد بن حميد يطالب بخطة للارتقاء بالتحكيم“.

كما اهتمت بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقاضي بتأجيل نهائيات أمم أوروبا حتى صيف 2021.