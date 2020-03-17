”يويفا“ يتوصل لاتفاق مع الاتحادات لإنهاء كل مسابقاتها قبل 30 يونيو المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عن توصل لاتفاقية مع مختلف الجهات لمحاولة استكمال الموسم الحالي للدوريات المحلية والبطولات الأوروبية للأندية في فترة تمتد إلى 30 يونيو المقبل، شرط توفر الظروف الصحية اللازمة.

وقال لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: ”يجب أن تنتهي جميع المُسابقات قبل 30 يونيو“.

وأضاف: ”إذا كانت هناك مُباريات فستكون عادلة، جميع الفرق ستلعب على أرضها، لا يمكننا تغيير قواعد المسابقات سيكون من الظلم إنهاء الدوري بالتصنيف الحالي، من الظلم أن ينتهي الدوري بالترتيب الحالي في الصدارة والهبوط“.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلن في بيان، يوم الثلاثاء، أنه قرر تعليق كل مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات ”حتى إشعار آخر“.

وبهذا ستتوقف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال اليويفا: ”مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية مارس آذار ستقام الآن في بداية يونيو حزيران بعد مراجعة تطورات الوضع“. وقال الاتحاد الأوروبي إنه شكل ”مجموعة عمل“ تضم ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية لتقييم جدول المباريات مع تكدس محتمل للمواجهات بعد إيقاف معظم المسابقات المحلية.

وأضاف أن مجموعة العمل ستسعى ”لإيجاد حلول تسمح باستكمال الموسم الحالي وتعالج أي عواقب للقرار الذي صدر اليوم“.

ومن بين القضايا الكبيرة العالقة التي تواجه اليويفا كيفية استكمال مسابقات الأندية الأوروبية الحالية، ومن بينها دوري الأبطال الذي بلغ دور الستة عشر.