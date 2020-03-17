سوشيال ميديا الرياضة: لوكاس مورا يدعو للصلاة لمواجهة كورونا.. وميلنر يقضي وقت فراغه في إزالة العشب

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

لوكاس مورا يدعو للصلاة

نشر لوكاس مورا، لاعب توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وطالب الجمهور بالصلاة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وعلق اللاعب قائلا: ”لحظة صعبة وحزينة للعالم كله، علينا القيام بدورنا، واتخاذ الاحتياطات واستخدام سلاحنا الرئيسي ضد هذا الشر، يسمى هذا السلاح الصلاة، دعونا نصلي لبعضنا البعض وللجميع من أجل الإنسانية، فليباركنا الله“.

نيلسون سيميدو يهدد بمسدس ماء

نشر نيلسون سيميدو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته وزوجته وهو يلعب بمسدس ماء، وعلق اللاعب، قائلا: ”احترس“.

فينالدوم في حمام السباحة

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل أحد حمامات السباحة، وعلق اللاعب قائلا: ”نحاول إيجاد حالة ذهنية سلمية“.

غوندوغان يتجه لإدارة كرة القدم

نشر إيلكاي غوندوغان، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو جالس على أحد المكاتب، وعلق اللاعب قائلا: ”عندما لا يمكنك الخروج إلى الملعب مع زملائك في الفريق، حان الوقت لبعض جلسات إدارة كرة القدم“.

جيمس ميلنر يتجه لزراعة الشاي

نشر جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو طريفا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يقوم بتهذيب عشب أحد الأراضي، وعلق اللاعب قائلا: ”الآن لدي الوقت لتسوية هذا العشب.. أتساءل عما إذا كان بإمكاني استعارة علامة أنفيلد“.

Now the tea bags are sorted I’ve got time to level out this lawn… wonder if I can borrow Anfield’s Keep off the Grass sign ????#onebladeatatime #productiveday#snipsnip ✂️ pic.twitter.com/ap510x6mIf — James Milner (@JamesMilner) March 17, 2020

ثيو هيرنانديز يدعو للتوحد ضد معركة كورونا

نشر ثيو هيرنانديز لاعب آسي ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ودعى اللاعب العالم للتوحد في مواجهة فيروس كورونا، حيث علق هيرنانديز، قائلا: ”كلنا نفوز في هذه المعركة معا“.

Questa battaglia la vinciamo tutti insieme ???????????????? pic.twitter.com/NWXtUSgmAt — Theo Hernandez (@TheoHernandez) March 17, 2020

فابريغاس يتحدث للشعب الإسباني في العزلة

نشر الإسباني سيسيك فابريغاس فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يتحدث للشعب الإسباني، وعلق اللاعب قائلا: ”اليوم الرابع من العزلة والناس يتوترون حقا هنا“.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here… ???? #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa ???????? pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020

عبد الرزاق حمدالله يتكفل بـ1000 أسرة

نشر المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أعلن من خلالها تكفله برعاية 1000 أسرة من المتضررين من الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا، وعلق اللاعب قائلا: ”والله ولي التوفيق“.

والله ولي التوفيق ❤️ pic.twitter.com/HsBwp67hEM — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) March 17, 2020

كريم حافظ يرفض استئناف الدوري التركي

رفض المصري كريم حافظ، لاعب نادي مالاتيا سبورت التركي، استئناف الدوري هناك، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”إنه خطر كبير لمواصلة الدوري، يرجى حمايتنا وعائلتنا“.

It’s a big risk to continue our league please protect us and our family ???????????????????? #StayAtHome @YMSkulubu — Karim Hafez (@karimhafez23) March 17, 2020

رمضان صبحي يشارك في تحدي المناديل

نشر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المصري فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أعلن من خلاله المشاركة في تحدي استعراض المهارات بالمناديل الورقية، وعلق اللاعب قائلا: ”تحدي البقاء في المنزل“.