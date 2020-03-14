أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: تير شتيغن يحسم مستقبله مع البلوغرانا.. وبيريز يمنح الضوء الأخضر لرحيل غاريث بيل

ما زالت الأحاديث مستمرة في الأوساط الكروية العالمية بشأن مستقبل بعض النجوم في الأندية الكبرى على رأسهم الحارس الألماني مارك تير شتيغن نجم برشلونة، والنجم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس:

تير شتيغن يحسم مستقبله مع برشلونة

حسم الحارس مارك تير شتيغن مستقبله مع برشلونة بخصوص تمديد عقده وبقائه مع العملاق الكتالوني.

وكثفت إدارة برشلونة المفاوضات لإقناع شتيغن بتمديد عقده بحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، التي أكدت أن مدير أعمال الحارس عقد جلسة مع إريك أبيدال السكرتير الفني لإدارة برشلونة للتفاوض بشأن تمديد عقد الحارس.

ومنح شتيغن الضوء الأخضر للبقاء مع برشلونة وتوقيع عقد جديد بعيدًا عن العقد الحالي الذي يمتد حتى صيف 2022، ولكن هناك بعض النقاط التفاوضية التي تعطل إدارة البارسا عن الإعلان الرسمي وعلى رأسها بقاء الحارس الألماني لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى.

ووافقت إدارة برشلونة على فكرة زيادة الراتب السنوي للحارس الألماني ووصوله إلى الرقم الذي طلبه في المرحلة المقبلة، وهي نقطة الخلاف الأساسية التي كادت تؤدي إلى رحيل الحارس.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة بدأ متابعة اللاعب البرازيلي لويز فيليبي نجم لاتسيو الإيطالي لضمه في الموسم المقبل لتدعيم خط دفاعه.

وقالت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية، إن فيليبي دخل دائرة اهتمامات نادي برشلونة للحصول على خدماته في المرحلة المقبلة، وسيتم تقييم مستواه قبل التفاوض لضمه بالموسم المقبل.

بيريز يمنح الضوء الأخضر لرحيل بيل

منح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الضوء الأخضر لرحيل النجم الويلزي غاريث بيل في الموسم المقبل في ظل كثرة إصاباته.

وذكر موقع ”LE 10 SPORT“ أن بيل سيرحل في الموسم المقبل بعد أن وافق بيريز أكبر الداعمين لبقائه على فكرة الاستغناء عنه، خاصة أنه أصبح عالة على الفريق في الموسم الحالي بسبب كثرة إصاباته.

واستغل اللاعب ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد فترة العزل من أجل قضاء فترة تأهيل في حديقة منزله بعد قرار ريال مدريد بتجميد النشاط وتعليق التدريبات للحد من انتشار فيروس كورونا.

يوفنتوس يفاوض هالاند مجددًا

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات مكثفة مع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن هالاند أصبح على رادار يوفنتوس رغم أنه فضل الرحيل إلى دورتموند في شهر يناير الماضي إلا أن اللاعب ما زال هدفًا لإدارة البيانكونيري للفوز بخدماته في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية أن اللاعب النرويجي أصبح على رادار يوفنتوس، خاصة أنه يملك في عقده شرطًا جزائياً يبلغ 75 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته في المرحلة المقبلة.

مانشستر يونايتد يصارع ليفربول على صفقة كييزا

دخل نادي مانشستر يونايتد في صراع مع ليفربول للفوز بخدمات اللاعب فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا الإيطالي في الموسم المقبل.

وأبدت عدة أندية أوروبية رغبتها بضم كييزا خلال الموسم المقبل وعلى رأسها: مانشستر يونايتد، وإنتر، ويوفنتوس، عملاقا الكرة الإيطالية.