تطورات جديدة في مفاوضات نادي برشلونة لتجديد عقد تير شتيغن

كشفت تقارير صحفية تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين إدارة نادي برشلونة الإسباني والحارس الألماني مارك آندريه تير شتيغن لتجديد عقده رفقة البلوغرانا.

وينتهي عقد تير شتيغن صيف العام 2022، ما دفع إدارة برشلونة لمحاولة حسم هذا الملف الشائك، في ظل العروض الأوروبية المغرية التي قد يتلقاها الحارس الألماني الدولي، خاصة من نادي تشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة، التقى غيرد فوم براش، مدير أعمال تير شتيغن مؤخرا، حيث تم بحث بنود العقد الجديد للحارس الألماني مع البارسا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن العقد الجديد يتضمن استمرار تير شتيغن رفقة برشلونة لمدة 4 أو 5 مواسم إضافية.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة أن المفاوضات بين أبيدال ومدير أعمال تير شتيغن حققت تقدما ملموسا، في ظل الأجواء الإيجابية بين الطرفين، ورغبة الحارس الألماني في البقاء رفقة البارسا.

وتابعت ”يتضمن العقد الجديد زيادة كبيرة في الراتب السنوي الذي يحصل عليه تير شتيغن رفقة برشلونة، ليكون ضمن أعلى فئة رواتب للاعبين في صفوف البلوغرانا، وسيكون العائد الاقتصادي للحارس الألماني أكبر حال تجديده لمدة 4 مواسم، مقارنة بالتجديد لمدة 5 مواسم“.

ويتضمن العقد القديم للحارس تير شتيغن شرطا جزائيا قيمته 180 مليون يورو، حيث انضم شتيغن من نادي بروسيا مونشنغلادباخ إلى برشلونة صيف 2014 مقابل 12 مليون يورو فقط، قبل أن يتطور أداء الحارس، الذي يعتبره الكثير من المحللين الآن بين الأفضل في العالم.

وشارك تير شتيغن مع برشلونة الموسم الحالي في 34 مباراة، ليصل إلى 224 مباراة مع النادي الكتالوني، تلقى فيها 206 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك 94 مباراة.