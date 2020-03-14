 رغم تفشي فيروس كورونا.. رئيس وزراء اليابان يؤكد استمرار الإعداد لتنظيم أولمبياد 2020 في موعده – إرم نيوز‬‎

رغم تفشي فيروس كورونا.. رئيس وزراء اليابان يؤكد استمرار الإعداد لتنظيم أولمبياد 2020 في موعده

رغم تفشي فيروس كورونا.. رئيس وزراء اليابان يؤكد استمرار الإعداد لتنظيم أولمبياد 2020 في موعده

المصدر: رويترز

قال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، اليوم السبت، إن بلاده مستمرة في الإعداد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في العاصمة، في موعدها وحسب الخطط، رغم تزايد القلق حول إمكانية تنظيم الحدث؛ في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال آبي أيضا في مؤتمر صحفي، إنه لم يناقش احتمال تأجيل أو إلغاء الدورة الأولمبية، خلال محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا.

وأكد آبي استمرار التعاون الوثيق بين بلاده وجميع الأطراف المعنية بتنظيم الأولمبياد، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الصيفية في طوكيو، في 24 يوليو تموز المقبل، وتستمر حتى التاسع من أغسطس آب.

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