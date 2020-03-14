أوجيه في صدارة رالي المكسيك مع خروج لابي بسبب حريق في سيارته

انفرد الفرنسي سيباستيان أوجيه، سائق تويوتا، بصدارة رالي المكسيك، بعد أول يوم كامل للسباق، الذي يأتي ضمن بطولة العالم للراليات، متفوقا بفارق 33 ثانية على زميله الويلزي إلفين إيفانز، متصدر الترتيب العام للبطولة والذي حل ثالثا.

ورغم تأثير انتشار فيروس كورونا الهائل على معظم الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم، يستمر رالي المكسيك كما هو مخطط، حيث يقام في ولاية جواناخواتو التي تبعد بنحو 400 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة مكسيكو سيتي.

واحتل سائق فورد الفنلندي تيمو سونينن المركز الثاني في نهاية اليوم الأول، بفارق 13.2 ثانية عن أوجيه بطل العالم 6 مرات، والذي سبق له الفوز 5 مرات في المكسيك، والذي استمر في الصدارة من البداية هذه المرة.

ونقل موقع بطولة العالم للراليات على الإنترنت، عن أوجيه قوله: ”أعتقد أننا جميعا واجهنا تحديات اليوم مثل الطرق الزلقة والصخور؛ ولذا فلم يكن الأمر سهلا هنا على الإطلاق، لكني استمتعت“.

وأضاف: ”انتهى اليوم الأول الآن، لكن هناك طريقا طويلا ينتظرنا وعلى الأقل فإننا في أفضل ترتيب“.

واحتل بطل العالم الإستوني أوت تاناك سائق هيونداي المركز الرابع، بعد تعرضه لمشكلات في نظام التعليق الخلفي لسيارته في مرحلة مبكرة، لكنه فاز في 3 مراحل ليعود إلى فرق المقدمة.

وخرج زميله البلجيكي تييري نوفيل، الفائز برالي مونت كارلو من السباق؛ بسبب مشكلات فنية، لكنه يتوقع أن يعود اليوم السبت.

وخرج الفنلندي إيسابيكا لابي سائق فورد من السباق؛ بعد اندلاع النار في سيارته، في المرحلة السابعة ومن ثم تم إلغاء المرحلة الثامنة.

وكان لابي في المركز الرابع قبل احتراق سيارته بالكامل.

وقال ريتشارد ميلنر رئيس فريق فورد: ”يبدو أنه حدث تسرب زيت ساخن إلى أنبوب العادم. الكل حاول إخماد الحريق لكن هذا لا ينفع في مثل هذه السيارات“.

وأضاف ميلنر: ”ليس سرا أن هذه الخسارة سيكون لها بالفعل تأثير كبير على الفريق.. لكن الأهم، ورغم كل هذه الآثار، أن أحدا لم يصب بسوء“.

وتأجلت الجولة المقبلة من بطولة العالم للراليات، والتي كانت مقررة في الأرجنتين، ما بين 23 و26 أبريل نيسان المقبل؛ بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.