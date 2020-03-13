أولمبياد طوكيو في موعده رغم اقتراح ترامب بالتأجيل

قال يوشيهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن بلاده عازمة على إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، في موعدها وحسب الخطط، رغم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الحدث الكبير لمدة عام؛ بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقال سوغا للصحفيين: ”أنا أعلم تصريحات ترامب لكننا نعمل وبتعاون وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد ومع سلطات طوكيو، في الإعداد لتنظيم دورة الألعاب (في الموعد) وحسب الخطط“.

وقال ترامب، أمس الخميس، إنه يتعين على منظمي الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام التفكير في تأجيل الدورة لمدة عام، وسط مخاوف انتشار الفيروس.

وأشار ترامب إلى أن الدورة الأولمبية ستكون مختلفة إذا أقيمت دون جمهور.

وقال المتحدث الحكومي البارز ناوكي أوكادا، إن الزعيمين الأمريكي والياباني لم يتحدثا خلال اتصال بينهما دام 50 دقيقة، اليوم الجمعة، عن تأجيل الألعاب أو إقامتها دون جمهور.

وأضاف أوكادا في مؤتمر صحفي بعد الاتصال الهاتفي: ”رئيس الوزراء قال بكل وضوح إننا نريد الانتصار في المعركة ضد كورونا وتنظيم دورة أولمبية صيفية ناجحة هذا العام“.

وأردف أوكادا: ”الرئيس ترامب قال إنه يقدر الجهود (اليابانية) كثيرا“.

وأشار أوكادا أيضا إلى أن ترامب وآبي لم يتحدثا عن قيود السفر بين اليابان والولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، يوم الأربعاء، عن قيود على سفر القادمين من أوروبا؛ بهدف الحد من انتشار الفيروس.