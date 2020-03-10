محاولة أخيرة من محامي رونالدينيو للإفراج عنه ”مؤقتا“

يسعى محامو لاعب كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو، تنظيم جلسة استماع اليوم الثلاثاء، للإفراج عنه مؤقتا، بعد اتهامه بدخول الباراغواي بجواز سفر مزور.

وقالت مصادر مقربة من فريق الدفاع عن اللاعب البرازيلي، إن المحامين يحاولون عقد جلسة استماع للأخوين، على أمل الإفراج عنهما مؤقتا.

وذكرت الصحف البرازيلية، أن وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو، اتصل بسلطات الباراغواي بشأن قضية رونالدينيو.

في المقابل أكد مسؤول في وزارة العدل البرازيلية، أن الحكومة البرازيلية تتابع الأمر، نافيا أن تكون البرازيل تحاول التدخل في القضية، وقال: ”مورو اتصل فقط للحصول على معلومات عن القضية“.