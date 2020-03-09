وضع رونالدينيو بسجن شديد الحراسة في باراغواي

قال مدير السجن المحتجز فيه رونالدينيو لاعب برشلونة السابق في باراغواي لرويترز اليوم الإثنين، إن الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2002 مع البرازيل تأقلم سريعا مع الحياة داخل السجن، لكن فريق الدفاع عنه يأمل في خروجه قريبا من السجن مع إقامته جبريا في المنزل بينما يستمر التحقيق.

وذكر بلاس فيرا مأمور السجن في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف اليوم: ”إنه ”رونالدينيو“ على ما يرام إجمالا، أرى أن معنوياته جيدة مثلما تراه في التلفزيون تماما ويبتسم دائما“.

وأوضح فيرا أن رونالدينيو وشقيقه روبرتو أسيس، المقبوض عليهما منذ الجمعة الماضي عقب استخدامهما جوازات سفر مزيفة لدخول باراغواي، سيمثلان أمام القاضي الثلاثاء.

وقال محاميهما سيرجيو كيروش لرويترز إنهما طلبا من المحكمة الإفراج عنهما مع الإقامة الجبرية في المنزل مع تقديم ضمانات بعدم تشكيلهما أي خطورة على حركة الطيران.

ومنع أحد القضاة الشقيقين من مغادرة البلاد وقال إنه يجب عليهما البقاء في السجن أثناء سير التحقيقات.

ووفقا للقانون في باراغواي تملك السلطات 6 أشهر لاستكمال تحقيقاتها.

وأضاف فيرا أن مهاجم ميلان وباريس سان جيرمان السابق البالغ من العمر 39 عاما وشقيقه، لديهما أسرة وشاشة تلفزيون ومروحة في زنزانتهما في السجن الواقع على مشارف العاصمة أسونسيون.

ويستخدم الشقيقان دورة مياه مشتركة ولهما الحق في استخدام الفناء الخارجي بشكل منتظم وزودهما فريق المحامين بوجبات ولم يتناولا طعام السجن.

إقامة مريحة

ويضم السجن شديد الحراسة 195 سجينا بينهم سياسيون وضباط شرطة متهمون بالفساد، إضافة إلى كبار تجار المخدرات.

وقال فيرا إن السجناء الأكثر خطورة يقيمون في جناح مختلف عن الموجود فيه رونالدينيو وشقيقه، وأضاف أنه كان يعمل على ضمان ”إقامة مريحة للشقيقتين بقدر الإمكان“.

وزار كارلوس غامارا، قائد منتخب باراغواي السابق الذي لعب للعديد من الأندية البرازيلية، رونالدينيو مع مجموعة من اللاعبين السابقين في السجن أمس الأحد.

وقال فيرا إن زوارا آخرين حضروا لزيارة ذويهم أمس الأحد، تبادلوا أطراف الحديث مع الشقيقين البرازيليين.

وأضاف: ”كانت هناك أيضا مجموعة من الفيتان والفتيات، ورحب بهم وتبادلوا العناق وأطراف الحديث“.

ووصل رونالدينيو، الذي عُين العام الماضي سفيرا للسياحة في الحكومية اليمينية في البرازيل، إلى الدولة غير الساحلية في أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي بدعوة من مالك أحد الملاهي الليلية.

ورغم انتهاء مسيرته الاحترافية في 2015، إلا أن رونالدينيو الذي لعب أيضا لأندية أتلتيكو مينيرو وفلامنغو وفلومينينزي البرازيلية، لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير كرة القدم في العالم والمعلنين.

وفاز رونالدينيو بكأس العالم مع منتخب بلاده في كوريا الجنوبية واليابان ودوري أبطال أوروبا 2006 مع برشلونة وبجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم عامي 2004 و2005.