الصحف الرياضية: ”بنزيما جاء دورك“.. و“تقنية الـVAR تنقذ برشلونة“.. و“كلوب هادئ على كرسي اللقب“ (صور)

شكل فوز نادي برشلونة على ريال سوسيداد واعتلاؤه الصدارة ”مؤقتا“، وإقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان دون جمهور في إيطاليا، وتأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالدوري السعودي وتوسيع الهلال للفارق عن النصر، ولقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، وكتبت: ”الخط النهائي المستقيم، ريال مدريد يدافع عن الصدارة التي انتزعها في الكلاسيكو“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال سوسيداد واعتلائه الصدارة ”مؤقتا“، وكتبت: ”تقنية حكم الفيديو تنقذ برشلونة“.

كما اهتمت باعتقال البرازيلي رونالدينيو في باراغواي وإيداعه السجن بسبب جوازات سفر مزورة رفقة شقيقه.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال سوسيداد واعتلائه الصدارة ”مؤقتا“، وكتبت: ”برشلونة يفوز على ريال سوسيداد في لقاء صعب بضربة جزاء منحتها تقنية الفيديو وسجلها ميسي، ليعتلي الصدارة ويضغط على ريال مدريد الذي يواجه ريال بيتيس“.

كما تحدثت عن إدخال البرازيلي رونالدينيو السجن في بارغواي بتهمة حيازة جوازات سفر مزورة رفقة شقيقه.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال سوسيداد واعتلائه الصدارة مؤقتا، وكتبت: ”ضغط حقيقي“.

كما تحدثت عن لقاء ريال بيتيس وريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يسعى للعودة للصدارة أمام منافس من متذيل الترتيب“.

كما اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وكتبت: ”تعثر لأتلتيكو مدريد قبل تحدي أنفيلد“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال بيتيس وريال مدريد الساعي للعودة للصدارة ووجهت رسالة للمهاجم الفرنسي، وكتبت: ”بنزيما جاء دورك“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب على ريال سوسيداد، وكتبت: ”تقنية حكم الفيديو تنقذ برشلونة“.

كما اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وكتبت: ”تعادل لم يرض أي طرف“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء منتخبي فرنسا واسكتلندا في رياضة الرغبي.

كما اهتمت بلقاء ليل وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”إنهم يملكون أنيابا“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، والذي سيجرى أمام مدرجات خالية بسبب تفشي فيروس كورونا، وكتبت: ”صنع الضوضاء عبر تسجيل الأهداف“.

كما تحدثت عن ما يشهده نادي آسي ميلان بعد إقالة بوبان، وكتبت: ”هل سيبقى مالديني؟“.

كورييه ديل سبورت

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد، وعنونت: ”ركلة للخوف“، يوفنتوس – إنتر تلعب اليوم: سيتم تذكره باعتباره الحدث الذي حاول صرف انتباه البلد عن العدوى.

-صراع الاسكوديتو الأكثر انتظارا بشغف، وبدون جماهير، ساري: ”الآن يمكنني الاختيار بين تشكيلة واسعة“، كونتي: ”لدينا هدف واحد فقط وهو الفوز“.

– بسبب فيروس كورونا.. نصف إيطاليا مغلقة لكن الدوري لا يتوقف، يتم توسيع المنطقة الحمراء، مرسوم جديد بحظر الحركة من لومباردي و11 مقاطعة في شمال ووسط البلاد، المسارح ودور السينما والحانات مغلقة.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على الدوري السعودي بعد فوز الهلال وخسارة النصر وكتبت: ”الّأزرق يلدغ والنصر يسقط +8“.

كما تحدثت عن اعتقال البرازيلي رونالدينيو في باراغواي، وكتبت: ”الساحر حرية 120 دقيقة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على بطولة ولي عهد دبي للقدرة، وكتبت: ”بحضور محمد بن راشد.. صقر بطل كأس ولي عهد دبي للقدرة“.

الصحيفة تحدثت عن تأثير فيروس كورونا على الرياضة، وكتبت: ”كورونا يضرب 100 حدث رياضي حول العالم“.

كما تحدثت الصحيفة عن ديربي ،مانشستر وكتبت: ”حسابات الأبطال بين السيتي ويونايتد“.

الصحيفة اهتمت بإحصائيات دوري كأس الخليج العربي، وكتبت: ”العميد ترمومتر صدارة الخليج العربي“.

البيان الرياضي

الصحيفة ألقت الضوء على بطولة ولي عهد دبي للقدرة، وعنونت: محمد بن راشد: ضيوف الإمارات يحظون بكل الرعاية والترحاب في كأس دبي العالمي.

كما تحدثت عن فوز ليفربول الصعب على بورنموث، وعنونت: ”ليفربول يودع الدوامة.. وديربي مانشستر يخطف الأنظار“.

الصحافة البريطانية

دايلي إكسبريس

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة ليفربول ضد بورنموث، مساء السبت، وفوز الريدز 2-1، والاقتراب بقوة من اقتناص اللقب الغائب، وعنونت: ”كلوب هادئ على كرسي اللقب“.

– روي هدسون غير قلق بشأن منع كبار السن من دخول الملاعب الإنجليزية.

ستار

وتحدثت الصحيفة عن المديح المتبادل بين سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، ويورغن كلوب، مدرب ليفربول، وعنونت: ”غونار المميز“، بيب يمتدح سولشاير.

– المميز.. كلوب يصر بأن الفريق لم يملأه الغرور بشأن اللقب وذلك بعد انتصار الفريق على بورنموث.