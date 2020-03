تصرف غريب من لاعب طرابزون سبور التركي مع ورقة تعليمات المدرب (فيديو )

شهدت مباراة طرابزون سبور وغازي شهير في إطار منافسات الدوري التركي لكرة القدم، يوم السبت، واقعة طريفة للغاية، كان بطلها اللاعب السنغالي الدولي بادو نداي.

وبحسب موقع givemesport فإن حسين جيمسير، مدرب نادي طرابزون سبور، كان يريد إعطاء تعليمات للاعب وسط الملعب بادو نداي، ومنح ورقة تحتوي على تلك التعليمات لفيليب نوفاك لاعب الفريق كي يقوم بإيصالها إلى نداي.

وبالفعل، وصلت الورقة إلى نداي، الذي رصدت الكاميرات أنه قرأ بالفعل التعليمات، ولكنه توقف قليلا قبل أن يحسم مصير الورقة التي تتضمن أوامر المدرب، ويبدو أنه خاف أن يلقيها على الأرض فيقرأها أحد لاعبي الفريق المنافس، ويتم اكتشاف الخطة الجديدة التي يريدها مدرب طرابزون سبور.

Trabzonspor’s Badou Ndiaye eats his manager’s tactical note to stop opponents from reading it ????????pic.twitter.com/XesIEUpwsI

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) March 7, 2020