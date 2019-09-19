رسميًا.. إيقاف محمد النني لاعب بشكتاش 3 مباريات في الدوري التركي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا، إيقاف المصري محمد النني، لاعب وسط نادي بشكتاش 3 مباريات، عقب طرده في مواجهة غازي عنتاب في الدوري المحلي، يوم السبت.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه النني، المنضم لبشكتاش من آرسنال الإنجليزي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد ضرب متبادل مع أولرينواجو كايودي، لاعب غازي عنتاب في الدقيقة 75.

وأوضح الاتحاد التركي عبر موقعه الرسمي أن إيقاف النني 3 مباريات متتالية وغرامة مالية قيمته 13 ألف ليرة تركية، بسبب سلوكه غير الرياضي.

وسيغيب النني عن مباريات بشكتاش أمام باشاك شهير، طرابزون سبور وألانايا سبور.