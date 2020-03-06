بينهم ابن عم لاعب ليفربول.. مصرع 9 لاعبين في حادث مروري‎

لقي 9 لاعبين من نادي ”إيتوال دي غينيا“ الغيني مصرعهم في حادث مروري مساء أمس الخميس، في العاصمة الغينية كوناكري، بينهم ابن عم نابي كيتا نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأعلن نادي ”إيتوال دي غينيا“ مصرع 9 لاعبين وإصابة 14 آخرين عندما كانت حافلة الفريق متجهة إلى مدينة ”كانكان“ لأداء مباراة في دوري الدرجة الثانية الغيني.

وأشار بيان النادي الغيني إلى أن من بين اللاعبين الذين لقوا مصرعهم مامي كيتا، وهو ابن عم نجم ليفربول نابي كايتا.

وكتب نابي كيتا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، اليوم الجمعة ”أشعر بصدمة بالغة نتيجة تلك الأنباء المروعة، قلبي محطم“.

وأضاف بقوله: ”خالص العزاء لجميع عائلات الضحايا نتيجة الحادث المأساوي، ولكل أسرة الرياضة في غينيا، ارقدوا بسلام أيها الأصدقاء“.