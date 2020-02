نتائج سوبر شو داون في السعودية (فيديو)

بدأ نزال سوبر شو داون 2020 في السعودية بنزال بين غولدبيرغ وبراي وايت على لقب اليونيفرسال، في حين بدأ نزال السيدات المثير لبطولة سماكداون بين حاملة اللقب بايلي ومنافستها نايومي، وهذا النزال الثاني للسيدات الذي يقام في السعودية، وحافظت بايلي على اللقب بالفوز على نايومي.

وفاز رومان رينز على كينغ كوربن بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من المشاحنات بينهما، في نزال قوي للغاية أثار حماس الجماهير المتواجدة حول الحلبة.

وبدأ النزال المرتقب بين ريكوشيه وبروك ليسنر، واحتاج ليسنر لنحو 3 دقائق ليقضي على ريكوشيه ويطرحه أرضًا، وسط صيحات إعجاب من الجماهير، ليحافظ على لقب بطولة ”WWE“.

وفاز المصارع السعودي منصور على المخضرم دولف زيجلر في نزال مثير.

وبدأ النزال المثير على لقب ”راو“ للفرق بين الثنائي سيث رولينز وبادي ميرفي ضد فريق ستريت بروفيتس، وتمكن الثنائي سيث رولينز وبادي ميرفي من الفوز على ستريت بروفيتس، وحافظا على لقب الزوجي الخاص بهما.

ونجح أنجل جارزا في الفوز على أمبيرتو كوريو في نزال متوسط القوة.

ونجح الفريق المكون من ذا ميز وجون موريسون في التتويج ببطولة الزوجي لـ ”سماكداون“ بعد اعتداء موريسون على كوفي كينغستون بكرسي معدني دون أن يراه الحكم، ثم قام ذا ميز بالعد عليه.

وكان أيه جي ستايلز على وشك الفوز في نزال ”جانتلت“» على بطولة «طويق» الأولى من نوعها، بعدما تم إقصاء كل المشاركين في النزال، أندرادي ألماس وآر تروث وإريك روان وبوبي لاشلي.

واعتدى رفاق ستايلز لوك جالوز وكارل أندرسون على المنافس الأخير راي ميستيريو، وكان على وشك الفوز، لولا تدخل الأسطورة ”أندر تيكر“ وقضى على الثنائي واتجه للحلبة لينافس ايه جي ستايلز.

واستضافت السعودية عرض ”سوبر شو داون 2020″، الخميس، بعد استضافة عرض ”كراون غول 2019″، و“كراون جول 2018“.

.@WWERomanReigns and #King @BaronCorbinWWE battle on TOP of the Steel Cage at #WWESSD! pic.twitter.com/qwrZxJJsLl

— WWE (@WWE) February 27, 2020