سوبر شوداون.. أندرتيكر يهزم جاي ستايلز ويتوج بلقب بطولة طويق (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

حقق أندرتيكر لقب بطولة طويق بعد مشاركته في النزال بدلا من راي ميستيريو، حيث تغلب على أي جاي ستايلز في السعودية وفاجأ أندرتيكر الجميع وظهر في مواجهة أي جاي ستايلز. ونجح النجم السعودي منصور في الفوز على دولف زيجلر. وبدأ العرض الرئيس بالنزال القوي بين الأسطورة غولدبيرغ، والمخيف براي وايت، ونجح رومان رينز في الفوز…