سوبر شوداون.. أندرتيكر يهزم جاي ستايلز ويتوج بلقب بطولة طويق (فيديو)

حقق أندرتيكر لقب بطولة طويق بعد مشاركته في النزال بدلا من راي ميستيريو، حيث تغلب على أي جاي ستايلز في السعودية
وفاجأ أندرتيكر الجميع وظهر في مواجهة أي جاي ستايلز.
ونجح النجم السعودي منصور في الفوز على دولف زيجلر.
وبدأ العرض الرئيس بالنزال القوي بين الأسطورة غولدبيرغ، والمخيف براي وايت، ونجح رومان رينز في الفوز على كينغ كوربن، واحتاج بروك ليسنر لنحو 3 دقائق ليقضي على ريكوشيه ويطرحه أرضا.
أندرتيكر يفاجئ الجميع ويحقق لقب بطولة طويق بعد مشاركته في النزال بدلًا من راي ميستيريو وتغلبه على اي جاي ستايلز@undertaker #WWESSD pic.twitter.com/gQQuv8ia5T
— WWE MENA (@WWEmena) February 27, 2020
كالعادة يا سادة… النجم السعودي منصور يفوز على أرضه ووسط جمهوره على دولف زيجلر في سوبر شوداون ????@KSAMANNY #WWESSD pic.twitter.com/yqHiiOUEvc
— WWE MENA (@WWEmena) February 27, 2020