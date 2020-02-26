ضربة قوية لبايرن ميونخ بغياب ليفاندوفسكي لمدة شهر للإصابة

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب أربعة أسابيع، بعد إصابته في ركبته خلال الفوز الكبير بثلاثة أهداف نظيفة على أرض تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال النادي البافاري في بيان عبر موقعه على الإنترنت ”تعرض روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في مفصل الركبة اليسرى خلال الفوز على تشيلسي.

”وبعد الفحوصات التي أجراها الدكتور هانز فيلهلم مولر فولفهرت طبيب الفريق عند العودة من لندن تأكد أن ليفاندوفسكي يحتاج للراحة لمدة عشرة أيام، يبدأ بعدها إعادة التأهيل. وسيغيب المهاجم لمدة أربعة أسابيع“.

وسجل المهاجم البولندي الهدف الثالث لبايرن في مرمى تشيلسي بعد ثنائية من سيرغ غنابري المهاجم الألماني الشاب، لكن ليفاندوفسكي يتصدر هدافي البوندسليغا حتى الآن ويعتبر غيابه ضربة قوية للنادي البافاري.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! ???? pic.twitter.com/rzRSdUHZKf — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 26, 2020

من جهة أخرى ألمح كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى احتمال تجديد عقد هانزي فليك المدير الفني للفريق، إلى ما بعد الموسم الحالي، وذلك عقب فوز الفريق على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 3- صفر مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقدم رومينيغه هدية إلى فليك بمناسبة عيد ميلاده، وذلك خلال وجبة عشاء الفريق في لندن عقب المباراة، وقد ألمح إلى إمكانية توقيع عقد جديد مع المدرب، وقال خلال تقديم هديته إلى فليك: في الرزمة الحمراء يوجد قلم. فأنت أحيانا ما توقع أوراق بالقلم في بايرن ميونخ.

ومن المفترض أن يستمر عقد المدرب المساعد السابق فليك، الذي احتفل يوم الإثنين بعيد ميلاده الــ55، في نهاية الموسم الجاري، حيث كان قد تولى المنصب خلفا لنيكو كوفاتش في نوفمبر، بصفة مؤقتة قبل أن يعلن النادي بعدها استمراره في المنصب حتى نهاية الموسم.