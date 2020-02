ضربة قوية لبايرن ميونخ بغياب ليفاندوفسكي لمدة شهر للإصابة

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب أربعة أسابيع، بعد إصابته في ركبته خلال الفوز الكبير بثلاثة أهداف نظيفة على أرض تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال النادي البافاري في بيان عبر موقعه على الإنترنت ”تعرض روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في مفصل الركبة اليسرى خلال الفوز على تشيلسي.

”وبعد الفحوصات التي أجراها الدكتور هانز فيلهلم مولر فولفهرت طبيب الفريق عند العودة من لندن تأكد أن ليفاندوفسكي يحتاج للراحة لمدة عشرة أيام، يبدأ بعدها إعادة التأهيل. وسيغيب المهاجم لمدة أربعة أسابيع“.

وسجل المهاجم البولندي الهدف الثالث لبايرن في مرمى تشيلسي بعد ثنائية من سيرغ غنابري المهاجم الألماني الشاب، لكن ليفاندوفسكي يتصدر هدافي البوندسليغا حتى الآن ويعتبر غيابه ضربة قوية للنادي البافاري.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! ???? pic.twitter.com/rzRSdUHZKf

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 26, 2020