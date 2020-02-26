”ليكيب“ تكشف كواليس أزمة جديدة بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن كواليس أزمة جديدة، في خلاف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مع إدارة ناديه قبل مباراة بروسيا دورتموند.

وكان سان جيرمان قد خسر أمام دورتموند بهدفين مقابل هدف، خارج ملعبه، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج نيمار عقب مباراة دورتموند، وصرح بأنه لم يكن جاهزا بالقدر الكافي لخوض اللقاء، بسبب رفض الجهاز الفني الدفع به في المباريات الـ4 التي سبقت مواجهة دورتموند.

وكشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن نيمار رفض خوض التدريبات في اليوم التالي لمباراة ديغون بكأس فرنسا، والتي سبقت موقعة دورتموند بـ6 أيام.

وجاء قرار نيمار بسبب غضبه الشديد من مدربه توماس توخيل الذي لم يشركه في المباراة.

وقالت: ”في اليوم التالي لمباراة ديغون كان من المفترض أن يخوض نيمار المران كاملا مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في تلك المواجهة، لكن عندما طلب منه المدرب النزول لأرض الملعب رد: سأستريح“.