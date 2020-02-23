مباراة باريس سان جيرمان ضد بوردو.. هل تعمد نيمار الطرد لحضور عيد ميلاد شقيقته؟

عزز باريس سان جيرمان تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 13 نقطة بعد الفوز 4-3 على بوردو اليوم الأحد لكن بطل فرنسا عانى دفاعيا مرة أخرى وتعرض لاعبه نيمار للطرد.

واعتقد كثيرون من عشاق النجم البرازيلي نيمار أنه سيشارك لأول مرة مع فريقه باريس سان جيرمان خلال فترة احتفال شقيقته الصغيرة رافيلا سانتوس بعيد ميلادها اعتقادا منهم أنه لن يغيب عن مباراة العودة أمام بروسيا دورتموند في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في 11 مارس/آذار المقبل وهو نفسه يوم عيد ميلاد شقيقته.

ودأب نيمار الذي أكمل عامه الثامن والعشرين في الخامس من الشهر الحالي على حضور عيد ميلاد شقيقته في البرازيل كل عام منذ 2014 حيث كان موقوفا في أول عامين ثم مصابا في آخر ثلاثة أعوام.

لكن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قالت إن نيمار لا يمكنه الغياب عن مباراة بروسيا دورتمود في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال المقررة في 11 مارس/آذار المقبل وهو الموعد التي ستكمل فيه رافيلا عامها الرابع والعشرين.

باريس 4 × 3 بوردو | أهداف المباراة ????#PSGFCGB

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ويبدو أن هذا الأمر قد لا يحدث إذ حصل نيمار على الانذار الثاني وثم بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على بوردو ليعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي.

وعزز باريس سان جيرمان تصدره للدوري بفارق 13 نقطة لكن بطل فرنسا عانى دفاعيا مرة أخرى وتعرض نيمار للطرد.

وفي عام 2015 ، جمع نيمار عددًا كبيرًا من البطاقات الصفراء خلال فترة وجوده في برشلونة وانتهى الأمر بإيقافه قبل عيد الميلاد ليسمح له النادي الكتالوني بالعودة للبرازيل للاحتفال بشقيقته وفي العام التالي حدث نفس الشيء ليعود ويحتفل مع أخته مرة أخرى.

و غاب عن الملاعب بسبب إصابة في قدمه عامي 2018 و 2019 لكنه حضر احتفال رافيلا بعيد ميلادها أيضا.

وربما لا يغيب نيمار عن مباراة دورتموند في باريس لكن إيقافه محليا سيمنحه الفرصة عدة أيام للسفر للبرازيل وحضور عيد ميلاد شقيقته التي لن تمانع في تقديم موعد الاحتفال به من أجل حضور شقيقتها وعودته مرة أخرى لباريس لمواجهة دورتموند.

وأثار احتفال نيمار بعيد ميلاده 28 ضجة كبيرة في النادي الباريسي بسبب حضور معظم زملائه وزوجاتهم لكنه غاب عن مباراة الفريق أمام نانت في الدوري.