”الكاف“ يمنع زيمبابوي من استضافة مباريات دولية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، منع زيمبابوي من استضافة أي مباريات دولية على أرضها، ما يعني إمكانية خوض مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في وقت لاحق من العام الحالي خارج أرضها.

وأكد اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، اليوم، أن الملاعب الثلاثة الرئيسية، باربورفيلدز في بولاوايو وماندافا في زفيشافاني والاستاد الرياضي الوطني في هراري، أخفقت في إقناع زيارات التفتيش التي قام بها وفد من الكاف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف زيمبابوي منتخب الجزائر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل، وستنهي مبارياتها على أرضها أمام زامبيا في سبتمبر أيلول المقبل.

وتنطلق تصفيات كأس العالم في أكتوبر تشرين الأول، لكن مواعيد المباريات لم يتم تحديدها بعد، وستخوض زيمبابوي التصفيات في مجموعة واحدة إلى جوار غانا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.

وقال اتحاد زيمبابوي في بيان: ”تم إخطار سلطات الاستاد بموقف الكاف والطبيعة العاجلة للوضع الحالي. حتى الآن لم يطلب أي من سلطات الملاعب الثلاثة منا توجيه دعوة جديدة لإجراء جولة تفتيشية أخرى، ما يعني أن الموقف الحالي هو منع الملاعب الثلاثة من استضافة أي مباراة دولية“.

وطلب الاتحاد من الحكومة التمويل اللازم لاستكمال الأعمال المطلوبة لتطوير الملاعب المتهالكة.

وأكد الاتحاد أنه سيبحث عن ملاعب بديلة في الدول المجاورة لاستضافة مباريات المنتخب.