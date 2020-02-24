عقوبات ضد مونشنغلادباخ.. ورقم هالاند القياسي في أبرز أحداث الجولة الـ23 من الدوري الألماني

ربما يواجه بروسيا مونشنغلادباخ عقوبات بسبب عدة لافتات مسيئة بحق ديتمار هوب، المستثمر في هوفنهايم المنافس، رفعها مشجعوه خلال تعادل الفريقين 1-1 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السبت الماضي.

وقال ماكس إيبرل، مدير الكرة في مونشنغلادباخ، الذي طلب من المشجعين إنزال اللافتات ”أشعر بالخجل.. هذا لا يمثل مونشنغلادباخ، وهو يتعارض مع كل قيم النادي“.

وفي الأسبوع الماضي عاقب الاتحاد الألماني لكرة القدم مشجعي بروسيا دورتموند بمنعهم من السفر إلى هوفنهايم في الموسمين المقبلين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 50 ألف يورو، بسبب مخالفات مماثلة استهدفت الملياردير هوب.

رقم هالاند القياسي

أصبح اللاعب النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يحرز تسعة أهداف في أول ست مباريات يخوضها بعد هزه الشباك في فوز فريقه بروسيا دورتموند 2-صفر على فيردر بريمن.

وبهذا بلغ رصيد اللاعب الشاب (19 عاما) 12 هدفا أحرزها في ثماني مباريات بجميع المنافسات خاضها مع فريقه بعد انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمساوي.

أزمة هيرتا برلين

تفاقمت الأزمة في أروقة هيرتا برلين بخسارته في ملعبه 5-صفر أمام كولونيا التي جاءت بعد أيام فقط من رحيل المدرب يورجن كلينسمان المفاجئ بعد 76 يوما فقط من تعيينه.

ويواجه مساعده ألكسندر نوري، المدرب المؤقت للفريق، ضغوطا متزايدة بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز على أرضه منذ منتصف ديسمبر كانون الأول الماضي، بينما يحتل الفريق المركز 14 بين 18 فريقا في البطولة متقدما بست نقاط فقط عن مراكز تصفيات البقاء والهبوط.

وأنفق كلينسمان نحو 80 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بهدف تحويل النادي المهدد بالهبوط إلى قوة كروية بفضل الدعم المالي الذي يقدمه لارس فيندهورست للنادي، لكنه رغم ذلك ترك المهمة بعد خلافات مع مسؤولي النادي.