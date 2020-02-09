تأجيل مباراة مونشنغلادباخ وكولونيا بسبب تحذيرات من أجواء عاصفة

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إنها قررت تأجيل مباراة في الدوري بين بروسيا مونشنغلادباخ وضيفه كولونيا، والتي كانت مقررة، اليوم الأحد، بسبب تحذيرات من أجواء عاصفة في المنطقة.

وقالت الرابطة في بيان: ”بسبب تحذيرات من أحوال جوية سيئة من جانب مصلحة الأرصاد الألمانية ونتيجة للمخاوف الأمنية الناتجة عن ذلك فقد تقرر تأجيل المباراة بين بروسيا مونشنغلادباخ وكولونيا في الدوري الألماني والتي كانت مقررة اليوم الأحد“.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة سابينه المنطقة الواقعة في غرب ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز الرابع بين فرق الدوري الألماني برصيد 39 نقطة متخلفا بثلاث نقاط عن بايرن ميونخ صاحب الصدارة.