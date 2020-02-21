حرمان جماهير بروسيا دورتموند من مؤازرة فريقها أمام هوفنهايم لمدة موسمين

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، استبعاد جماهير بروسيا دورتموند من مؤازرة فريقها في المباريات التي يحل فيها ضيفاً على هوفنهايم في الموسمين المقبلين.

وفعَّل الاتحاد قرارا كان اتخذه في نوفمبر 2018 بالاستبعاد مع وقف التنفيذ، بعد أن رفع مشجعو دورتموند لافتات مهينة لممول هوفنهايم رجل الأعمال الثري ديتمار هوب، البالغ من العمر 79 عاماً، عندما التقى الفريقان في ديسمبر على اعتبار أنه سلوك ينم عن تهديد.

وقال الاتحاد في بيان: ”تفعيل قرار الاستبعاد يعني أن دورتموند سيلعب كل مبارياته المقبلة خلال الموسمين المقبلين ضد هوفنهايم خارج أرضه من دون أنصاره، بالإضافة إلى ذلك على دورتموند تعويض هوفنهايم عن تقلص الدخل الناجم عن نقص عدد المتفرجين“.

كما غرم الاتحاد دورتموند 50 ألف يورو (حوالي 54 ألف دولار)، يمكن استخدام 17 ألف يورو منها لتدابير السلامة والوقاية من العنف.