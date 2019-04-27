آمال بروسيا دورتموند في لقب الدوري الألماني تتلقى ضربة قوية بالسقوط أمام شالكه

تلقى بروسيا دورتموند ضربة قوية في صراع المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني بعدما سقط بهزيمة مفاجئة 4-2 أمام ضيفه المتعثر شالكه في قمة وادي الرور اليوم السبت، ليظل متأخرًا بنقطة واحدة عن بايرن ميونخ المتصدر.

ويملك دورتموند، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين، 69 نقطة قبل ثلاث مباريات من النهاية في حين لدى بايرن 70 نقطة قبل مواجهة نورمبرغ المتعثر، غدًا الأحد.

ويستطيع الفريق البافاري الابتعاد بفارق أربع نقاط في الصدارة لو انتصر غدًا الأحد، لتتوقف آمال دورتموند على تعثر منافسه البافاري مرتين في آخر ثلاث جولات.

واقترب شالكه من ضمان البقاء بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز 15 متقدمًا بتسع نقاط على شتوتغارت صاحب المركز المؤهل لملحق البقاء، والذي يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من اليوم السبت.

وأدرك دانييل كاليجيوري التعادل من ركلة جزاء للفريق الضيف في الدقيقة 18 بعدما افتتح ماريو جوتسه التسجيل قبل ذلك بأربع دقائق بضربة رأس بعد تمريرة رائعة من جيدون سانتشو.

وهز ساليف ساني الشباك بضربة رأس قوية في الدقيقة 28، ليتقدم شالكه الذي ظهر بصورة مختلفة تمامًا عن الفريق المتعثر الذي يكافح للهروب من الهبوط.

ومع التزامه الدفاعي والانتظار للانطلاق في هجمات مرتدة نجح شالكه في إبطال مفعول هجمات دورتموند، الذي استحوذ على الكرة بنسبة 75 في المئة في الشوط الأول، لكنه افتقر للتمريرة الأخيرة.

وزادت الأمور سوءًا لصاحب الأرض بطرد القائد ماركو رويس عند مرور ساعة من اللعب بعد تدخل عنيف ضد سوات سيردار.

وسدد كاليجيوري الركلة الحرة في الزاوية العليا لمرمى دورتموند الذي طرد لاعبه ماريوس فولف بعد تدخل على سيردار في الدقيقة 65.

وقدم دورتموند كل ما لديه وقلص أكسل فيتسل الفارق قبل خمس دقائق من النهاية، لكن بريل إمبولو حسم المواجهة بالهدف الرابع بعد ذلك بدقيقة واحدة ليخطف شالكه فوزًا في قمة للذكرى، بعد موسم مخيب لوصيف البطل في الموسم الماضي.

وضمن رازن بال شبورت لايبزيغ إنهاء الموسم في المربع الذهبي والعودة إلى دوري أبطال أوروبا بتغلبه 2-1 على فرايبورغ، ليظل في المركز الثالث برصيد 64 نقطة متقدمًا بعشر نقاط على أينتراخت فرانكفورت الرابع، الذي اكتفى بالتعادل دون أهداف مع هيرتا برلين.