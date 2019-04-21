بروسيا دورتموند يكتسح فرايبورغ ويواصل ملاحقة بايرن ميونخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

واصل بروسيا دورتموند ملاحقة منافسه بايرن ميونخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعدما تغلب 4/0 على مضيفه فرايبورغ، ضمن منافسات الجولة الـ30 من البوندسليغا.

وأنهى بروسيا دورتموند الشوط الأول متقدمًا 1/0، سجله الإنجليزي غادون سانشو في الدقيقة 12، مستغلًا كرة عرضية من ماركو رويس، بعد سلسلة تمريرات متبادلة بين لاعبي بروسيا دورتموند.

وأضاف رويس نفسه الهدف الثاني لبروسيا دورتموند في الدقيقة 54، بعد تمريرة بينية من رافائيل غوريرو.

ووقع ماريو غوتزه الهدف الثاني في الدقيقة 79، بمساعدة رويس، في حين أضاف باكو ألكاسير الهدف الرابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد بروسيا دورتموند إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر، قبل مباريات على نهاية المسابقة، في حين تجمد رصيد فرايبوغ عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويرحل بايرن ميونخ لملاقاة نورنبيرغ، ثم يستضيف هانوفر، قبل أن يرحل لمواجهة لايبزيغ، قبل أن يختتم المسابقة عندما يستضيف آينتراخت فرانكفورت.

في حين يستقبل بروسيا دورتموند منافسه شالكه، قبل أن يحل ضيفًا على فيردر بريمن، في حين يستضيف فورتونا دوسلدورف، على أن يختتم المسابقة بمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ.

هدف دورتموند الاول عن طريق سانشو …..#دورتموند_فرايبورغ pic.twitter.com/U9TFZedIZM — Mohammed Mustafa (@HMMOOD491) ٢١ أبريل ٢٠١٩