بايرن ميونخ ينتزع فوزًا ثمينًا من بريمن ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

انتزع بايرن ميونخ فوزًا صعبًا 1-صفر على ضيفه فيردر بريمن ليواصل طريقه نحو اللقب السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم السبت.

وهز نيكلاس زوله الشباك في الدقيقة 75 ليرفع بايرن رصيده إلى 70 نقطة متقدمًا بأربع نقاط على بروسيا دورتموند الذي يلعب ضد فرايبورغ، غدًا الأحد، قبل 4 جولات من النهاية.

وهذه هي أول هزيمة لبريمن في 2019، كما أنها أول مرة يفشل في التسجيل في أي مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وهيمن بايرن على المباراة منذ البداية، وسدد أكثر من 12 مرة على المرمى قبل أن يكسر صمود الحارس ييري بافلينكا الذي أنقذ العديد من الفرص.

وحصل سيرج غنابري على أفضل فرص بايرن خلال الشوط الأول عندما سدد كرة مباشرة بعد تمريرة من تياغو ألكانتارا، لكن بافلينكا تصدى لها.

وعاد حارس بريمن لينقذ فرصة مزدوجة من جناح ألمانيا بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأبعد بافلينكا عدة فرص من روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري قبل أن يكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميلوش فيليكوفيتش في الدقيقة 58 لحصوله على الإنذار الثاني.

ونجح بايرن أخيرًا بهز الشباك عندما سدد المدافع زوله كرة من عند حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها إلى داخل المرمى.