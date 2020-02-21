بسبب فيروس كورونا.. منتخب الصين يخوض تصفيات أولمبياد طوكيو في سيدني

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إن منتخب الصين للسيدات سيخوض مباراة كوريا الجنوبية في تصفيات أولمبياد طوكيو في سيدني بدلا من الصين لتفادي أي قيود على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي الشهر الماضي نُقلت مباريات المجموعة التي ضمت الصين وأستراليا وتايوان وتايلاند في تصفيات الأولمبياد من ووهان إلى سيدني بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة أكثر من 2200 شخص في الصين.

وبقي المنتخب الصيني في أستراليا منذ ذلك الحين واحتل المركز الثاني خلف أستراليا ليواجه كوريا الجنوبية في مباراتي ذهاب وإياب.

وتلعب الصين في يونغين في السادس من مارس آذار قبل أن تعود لسيدني لخوض مباراة الإياب بعد ذلك بـ5 أيام.

ويتأهل الفائز إلى أولمبياد طوكيو بالإضافة إلى اليابان والفائز من مواجهة أستراليا ضد فيتنام.

في سياق ذي صلة، قال اتحاد اللاعبات المحترفات في بيان إنه ألغى بطولة شيان المفتوحة للتنس في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في الفترة من 13 وحتى 19 أبريل نيسان بمشاركة 32 لاعبة في منافسات الفردي و16 فريقا للزوجي.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 2200 شخص وإصابة أكثر من 75 ألفا في الصين منذ انتشاره في ووهان في نهاية العام الماضي.

وقال اتحاد اللاعبات إنه يراقب الوضع في الصين قبل البطولات المقرر إقامتها في البلاد في النصف الثاني من العام.

وتستضيف الصين بطولات تشينغتشو وجيانغشي وقوانغتشو وووهان وبكين وتيانجين وتشوهاي في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول ثم البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في شينتشين في الفترة من أول نوفمبر تشرين الثاني وحتى الثامن من الشهر ذاته.

وأضاف متحدث باسم اتحاد اللاعبات ”سنستمر في التواصل مع الخبراء الطبيين مع ظهور معلومات بشأن الفيروس وسنواصل العمل معهم عن قرب لمراقبة الوضع“.