بسبب فيروس كورونا.. نقل بطولة آسيا لرفع الأثقال إلى أوزبكستان

قال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم الإثنين، إنه نقل بطولة آسيا إلى أوزبكستان بدلا من كازاخستان بسبب فيروس كورونا.

وانضمت بطولة رفع الأثقال إلى سلسلة طويلة من الأحداث الرياضية التي تأجلت أو تم إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين الذي تسبب في وفاة أكثر من 1700 شخص.

وقال الاتحاد الدولي إن كازاخستان فرضت قيودا على السفر من وإلى الدول القريبة من الصين، ما أجبر منظمي البطولة على البحث عن خيارات أخرى قبل الاستقرار على إقامتها في أوزبكستان في الفترة من 16 وحتى 25 أبريل نيسان.

وتأجلت بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات التي كان من المقرر إقامتها في نانغينغ في الصين إلى العام المقبل.

كما ألغى الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى بطولة داخل القاعات هذا الشهر.

وقرر الاتحاد الدولي للسيارات تأجيل جائزة الصين الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.