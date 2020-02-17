سوشيال ميديا الرياضة.. كاسياس يخوض انتخابات الاتحاد الإسباني .. وبوغبا يقترب من العودة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو داخل حمام الثلج

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ داخل حمام الثلج كأحد التدريبات الاستشفائية، وعلق اللاعب قائلا ”استعادة الجليد“.

كاسياس يخوض انتخابات الاتحاد الإسباني

نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ وأعلن الحارس خوض انتخابات الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمقرر إجراؤها العام الجاري، حيث علق كاسياس قائلا: ”نعم، سأقدم نفسي لرئاسة الاتحاد الإسباني عندما تسمى الانتخابات.. سنضع اتحادنا في قمة أفضل كرة قدم في العالم: إسبانيا“.

نيلسون سيميدو يطالب كلبه بالنظر إليه

نشر نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة كلبه، وعلق اللاعب قائلا: ”انظر إليّ“.

بوغبا يقترب من العودة

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع ”إنستغرام“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب مرة أخرى، وعلق اللاعب قائلا: ”خطوات قليلة“.

ميلو يستقبل مواطنه سانتانا في الكامب نو

نشر البرازيلي آرثر ميلو لاعب نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ لمواطنه المطرب لوان سانتانا داخل ملعب الكامب نو، وعلق اللاعب قائلا: ”يسرني أن أكون هنا في برشلونة يا لوان سانتانا، كنت سعيدًا جدًا بزيارتك“.

Prazer enorme te receber aqui em Barcelona, @luansantana. Fiquei muito feliz com a sua visita! https://t.co/3U3W47I4sg — Arthur Melo (@arthurhromelo) February 17, 2020

أوزيل يشكر ضيوفه من ذوي القدرات الخاصة

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة بعض مشجعي آرسنال من أصحاب القدرات الخاصة، وعلق اللاعب ”شكرا لضيوفي الخاصين إيمرسون ومارسيا قاموا بزيارتي ودعموني أمس وأحضرنا الحظ“.

Thanks to my special guests Emerson and Marcia ❤ They visited and supported me yesterday and brought us luck ⚽〽???????? #homevictory #M1Ö #YaGunnersYa pic.twitter.com/RMOvTu8rmy — Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 17, 2020

فيتسل: هذا هو شعاري في الحياة

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني فيديو له عبر موقع ”تويتر“ في الجيم، وعلق اللاعب ”الشعار الذي أعيش به، دائما قوي، دائما مستعد، لن أتوقف“.

فيننالدوم يستعد لدوري الأبطال بالابتسامة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبات فريقه وظهر اللاعب وهو سعيد، وعلق فينالدوم ”شعور دوري الأبطال“.

باهر المحمدي يرد على شائعة الرحيل

نشر باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي المصري صورة له عبر موقع ”تويتر“ من ألمانيا حيث يخضع اللاعب لبعض الفحوص الطبية عقب تعرضه للإصابة، وكان البعض قد أكد أن اللاعب ينوي فسخ تعاقده مع ناديه، وعلق المحمدي ”عائد مرة أخرى“.