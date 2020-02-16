لاعب نادي برشلونة غاضب من كيكي سيتين

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، بأن التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة، غاضب من قرارات كيكي سيتين، مدرب برشلونة.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن كثيرين توقعوا أن يبدأ فيدال أساسيا ضد خيتافي، أمس السبت، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، ولكن سيتين فضل الثلاثي سيرجيو بوسكيتش وآرثر ميلو وفرينكي دي يونغ.

وشارك فيدال في الدقيقة 85، بدلا من أنسو فاتي.

وأضافت الصحيفة أن فيدال قدم كل ما لديه في الدقائق القليلة التي شارك فيها، إلا أنه عبر عن غضبه أثناء الإحماء؛ بسبب قلة مشاركاته منذ تعيين كيكي سيتين مدربا لبرشلونة.

وذكّرت الصحيفة بتصريح لفيدال، في نوفمبر الماضي، حيث قال حينها إنه حزين لعدم مشاركته بانتظام مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي، قبل أن يفتح اللاعب باب رحيله من النادي بسبب هذا الأمر.

وأضافت: ”سبورت“ إن فيدال ورغم كل ما حدث، يبقى لاعبا مهما لبرشلونة الموسم الحالي، إذ سجل 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 27 مباراة.

وشارك فيدال ما مجموعه 349 دقيقة مع سيتين، علما أنه لعب 8 مباريات مع برشلونة، منذ انتقاله للفريق صيف 2018 من بايرن ميونخ، سجل فيها 9 أهداف وصنع 9.

وارتبط فيدال بقوة بالانتقال إلى إنتر ميلان، في يناير الماضي، بناء على رغبة من مدرب الفريق أنطونيو كونتي، الذي عمل سابقا مع فيدال في يوفنتوس، لكن الصفقة لم تتم.

وينتهي عقد فيدال، البالغ من العمر 32 عاما، مع برشلونة حتى يونيو 2021.