برشلونة قد يعاني من غيابات مؤثرة للإيقاف أمام ريال مدريد

زادت الأزمات في برشلونة ولم تتوقف على الإصابات فقط بل الإيقافات التي قد تبعد كليمو لينغليه وصمويل أومتيتي عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو أول الشهر المقبل.

ويعاني برشلونة من إصابات مؤثرة أبرزها المهاجم الهداف لويس سواريز الذي خضع لجراحة الشهر الماضي وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي الذي خضع لجراحة أيضا الأسبوع الماضي وسيغيب لنهاية الموسم.

وضرب إصابة جديدة جوردي ألبا خلال الفوز على خيتافي في الدوري الإسباني يوم السبت إذ قال برشلونة عبر حسابه على تويتر ”جوردي ألبا الذي غادر الملعب في الدقيقة 22 ليحل محله جونيور فيربو تعرض لإصابة في أعلى عضلات فخذه الأيمن وسيخضع للمزيد من الاختبارات لتحديد مدى إصابته والفترة التي سيبتعد خلالها عن الملاعب“.

لكن يبدو أن جوردي ألبا سيغيب عن مباراة نابولي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في إيطاليا يوم 25 من الشهر الحالي وكذلك الكلاسيكو في الأول من مارس/آذار المقبل.

وزادت الطينة بلة بحصول لينغليه وأومتيتي على الإنذار الرابع ما يعني غيابهما عن الكلاسيكو في حال حصولهما على الانذار الخامس أمام إيبار في كامب نو يوم السبت المقبل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن لينغليه الذي طرد أمام ريال بيتيس ليغيب عن مباراة خيتافي للإيقاف حصل على بطاقتين أمام بيتيس ما يعني وصول بطاقاته الصفراء إلى أربع وفي حال حصوله على الخامسة في مباراة إيبار سيغيب عن الكلاسيكو.

ويعاني مواطنه الفرنسي أومتيتي من وضع مماثل حيث حصل على الإنذار الرابع أمام خيتافي وفي حال حصوله على الخامس أمام إيبار سيغيب كذلك عن الكلاسيكو.

وفي حال عدم حدوث أي مفاجأة سيدفع كيكي سيتين بأحدهما إلى جوار جيرارد بيكيه في المباراة المقبلة مع الحرص لعدم الحصول على إنذار حتى لا يغيب أي منهما عن الكلاسيكو.

لكن في المقابل تم إيقاف بيكيه وغاب عن مباراة بيتيس ما يعني أنه لا يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو في البرنابيو.

وفاز برشلونة بهدفين مقابل هدف على خيتافي ثالث الترتيب ليواصل الضغط على ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني.

وبات رصيد برشلونة 52 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يستضيف سيلتا فيجو الليلة وبقي خيتافي ثالثا وله 42 نقطة.