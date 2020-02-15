لايبزيغ يعود لصدارة ترتيب الدوري الألماني بإسقاط بريمن المتعثر

فاز رازن بال شبورت لايبزيغ بسهولة 3-صفر على ضيفه فيردر بريمن، اليوم السبت، ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متقدما بنقطتين على بايرن ميونخ حامل اللقب.

وبعد غيابه عن الانتصارات في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات سعى لايبزيغ للانتفاض ومنحه لوكاس كلوسترمان تقدما مبكرا في الدقيقة 18.

وعزز باتريك شيك، الذي صنع الهدف الأول، من تقدم صاحب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 39 محرزا هدفه السادس في الدوري قبل أن يكمل نوردي موكيلي الثلاثية في أول دقيقة بعد الاستراحة.

ويملك لايبزيغ 45 نقطة مقابل 43 لبايرن الذي يحل ضيفا على كولونيا، غدا الأحد، ويأتي بروسيا دورتموند، الذي انتصر 4-صفر على آينتراخت فرانكفورت أمس الجمعة، ثالثا برصيد 42 نقطة.

ويحتل فيردر البطل السابق، الذي خسر للمرة الثامنة في آخر تسع مباريات في الدوري، المركز 17 متقدما بنقطة واحدة على بادربورن متذيل الترتيب.

وتقدم باير ليفركوزن إلى المربع الذهبي عندما هز كريم بلعربي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحه فوزا صعبا 3-2 على ملعب أونيون برلين.

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب إشعال الجماهير للألعاب النارية وقنابل الدخان في المدرجات.

واستهل هيرتا برلين مشواره بعد الرحيل المفاجئ للمدرب يورغن كلينسمان بالفوز 2-1 على مستضيفه بادربورن بفضل هدف ديدريك بوياتا وجاميلو كولينز بالخطأ في مرماه.

واستقال كليمان، مدرب ألمانيا والولايات المتحدة السابق، بعد 76 يوما من توليه المسؤولية معللا ذلك بالافتقار للثقة والدعم.

ويشق هيرتا طريقه بعيدا عن منطقة الهبوط إذ قفز للمركز 13.

وأحرز الهولندي فوت فيجهورست ثلاثة أهداف ليقود فولفسبورغ للانتصار 3-2 على هوفنهايم الذي كان عدل تأخره مرتين قبل أن يخسر في النهاية.