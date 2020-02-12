لايبزيغ يسخر من توتنهام قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

سخر نادي لايبزيغ الألماني من توتنهام هوتسبير، قبل أسبوع من مواجهتهما في لندن في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، عبر تغريدة على حساب النادي الألماني على تويتر تتحدث عن انتقال الهداف تيمو فيرنر للنادي اللندني.

ويستضيف فريق المدرب جوزيه مورينيو لايبزيغ في لندن، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الستة عشر للبطولة وسط أنباء عن اهتمام ليفربول وتوتنهام بضم فيرنر البالغ من العمر 23 عاما.

ويعتبر المهاجم الألماني أحد أكثر المطلوبين في أوروبا بعد تسجيله 25 هدفًا في 30 مباراة حتى الآن هذا الموسم، حيث يعتقد أن ليفربول وتوتنهام وتشيلسي تعد عروضًا للتعاقد معه الصيف المقبل.

ورد لايبزيغ على تقارير في ألمانيا تشير إلى رحيله عن النادي الصيف المقبل، عبر تغريدة في حسابه بتويتر جاء فيها ”“سمعنا أنه (فيرنر) في طريقه إلى اللعب لتوتنهام“.

ورفض توتنهام التعليق على تغريدة لايبزيغ قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل التي استعد لها مورينيو بمشاهدة قمة البوندسليغا على ملعب أليانز آرسنال يوم السبت الماضي، بين بايرن ميونخ ولايبزيغ والتي انتهت بالتعادل السلبي.

في هذه الأثناء، يخشى لايبزيغ خسارة فيرنر بانتقاله إلى الدوري الإنجليزي بعد أن أخبر مجلة ”كيكر“ الألمانية مؤخرًا: ”يمكنني التفكير في اللعب خارج ألمانيا يوما ما، على الرغم من أنني لا أتمنى اللعب في ناد معين. أنا منفتح على كل شيء. كنت في أمريكا لقضاء عطلة مؤخراً وكانت كرة القدم الإنجليزية هناك في كل مكان“.

وأضاف الدولي الألماني: ”هذه علامة مميزة للبريميرليغ. لكن هناك أيضًا أندية كبيرة وشهيرة وسيكون من الجيد اللعب لها“.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يسعى للتعاقد مع مواطنه فيرنر عبر دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 60 مليون يورو؛ لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وتردد أن البرازيلي روبرتو فيرمينو في طريقه إلى بايرن ميونخ الموسم المقبل، ما يعني ضرورة تعويضه في حال رحيله عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.