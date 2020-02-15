كوبي براينت ضمن القائمة النهائية للمرشحين لدخول قاعة مشاهير كرة السلة

انضم الأسطورة الراحل كوبي براينت للقائمة النهائية للمرشحين لدخول قاعة مشاهير كرة السلة، بعد 3 أسابيع على وفاته مع ابنته في حادث تحطم هليكوبتر.

وخاض براينت، صاحب المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري السلة الأمريكي للمحترفين، مسيرة رائعة مع لوس أنجليس ليكرز لمدة 20 عاما، كان أبرز محطاتها الفوز بلقب الدوري 5 مرات وبجائزة أفضل لاعب في النهائي مرتين بجانب لقب أفضل لاعب في البطولة مرة واحدة.

وكان براينت في طريقه لتدريب ابنته في مباراة في بطولة للناشئات قبل سقوط الطائرة في كاليفورنيا يوم 26 يناير كانون الثاني الماضي.

جاء الإعلان على هامش مباراة كل النجوم في شيكاغو التي ستقام غدا الأحد، وتضم قائمة المرشحين النهائية أيضا تيم دانكن وكيفين غارنيت وكريس بوش واللاعبتين سوين كاش وتاميكا كاتشينغز.

وعلى مستوى المدربين، ترشح كيم مالكي وباربرا ستيفنز وإيدي سوتن ورودي توميانوفيتش.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بدخول قاعة المشاهير في مطلع أبريل نيسان، بينما يقام احتفال في القاعة في سبرينجفيلد بولاية ماساتشوستس يوم 29 أغسطس آب.