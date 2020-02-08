كشف نتيجة التحقيق في تحطم طائرة كوبي براينت

قال المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية، إن التحقيقات لم ترصد وجود أي عيوب في محرك مروحية لاعب السلة الراحل كوبي براينت.

وأشار المجلس الوطني إلى أن الأجزاء المرئية من المحرك لم تظهر أي دليل على وجود عطل داخلي لا يمكن احتواؤه أو كارثي، وأوضح أن هذا يدل على أن المروحية لم تفقد قدرتها قبل التحطم في مدينة ”كالاباساس“ بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقُتل براينت (41 عاما) و7 آخرين بينهم ابنته ذات الـ13 عاما، الأحد، 26 يناير الماضي، عندما تحطمت مروحية لاعب السلة الشهير حيث كان في طريقه لتدريب ابنته في مباراة في بطولة للناشئات.

وقال روبرت إل ساموالت رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان: ”نحن على يقين أننا سنحدد سبب سقوط الطائرة، وكذلك أي عامل آخر ساهم في حدوث ذلك، بشكل يسمح لنا تقديم توصيات أمنية لتجنب تكرار حوادث مثل هذه“.

ولعب براينت 20 موسما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في صفوف ليكرز وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة وفاز بلقب البطولة 5 مرات قبل أن يعتزل في 2016.