روجر فيدرر يكتفي بالمشاركة في رولان غاروس على الملاعب الرملية

قال مدير أعمال روجر فيدرر إن مشاركة اللاعب السويسري الوحيدة على الملاعب الرملية هذا الموسم ستكون في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم.

وفضل فيدرر عدم المشاركة في موسم الملاعب الرملية في 2017 و2018 وفي العام الماضي شارك في بطولتين فقط قبل الذهاب إلى ملاعب رولان غاروس.

وأبلغ توني جودسيك مدير أعمال فيدرر رويترز ”وفقا لجدوله فهو يخطط للمشاركة في رولان جاروس فقط“ رغم تكهنات تحدثت عن مشاركته في بطولتي مدريد وروما للأساتذة.

وقلص اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مشاركته في البطولات على مدار الأعوام القليلة الماضية في محاولة لإطالة مسيرته في الملاعب.

وعلى العكس من منافسيه البارزين قرر فيدرر، الذي نال لقبه 20 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة في 2018، عدم اللعب في النسخة الأولى من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا هذا العام من أجل قضاء وقت أطول مع عائلته قبل بدء الموسم 22 في مسيرته في بطولات المحترفين.

وذهب إلى ملبورن بارك دون خوض أي مباراة رسمية منذ البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه بلغ دور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب.

وسيتجه فيدرر، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة مرة واحدة كانت في 2009، إلى باريس عندما تنطلق البطولة في 24 مايو أيار بعد الحصول على قدر كبير من الراحة.

وستكون مشاركته في بطولة ميامي للأساتذة على الملاعب الصلبة في الفترة من 25 مارس آذار وحتى الخامس من أبريل نيسان، هي الأخيرة قبل المنافسة على ملاعب رولان غاروس.

وسيدافع اللاعب السويسري عن لقب بطولة دبي الأسبوع المقبل ثم يشارك في بطولة إنديان ويلز في كاليفورنيا.

ورغم أن فيدرر خاض 7 بطولات كبرى دون إضافة أي لقب إلى حصيلته من ألقاب هذه البطولات فإنه قال في ملبورن بارك إنه لا يزال يعتقد أن بوسعه تحقيق مزيد من هذه الألقاب.

وقال عن ذلك: ”نعم، بكل تأكيد أعتقد ذلك“، وأضاف: ”أعتقد أنه بتقديم نفس الأداء الذي قدمته في العام الماضي وبالنظر لما أقوم به في المباريات وبالكيفية التي أؤدي بها فأنا بالفعل أشعر أنني أستطيع تحقيق ذلك.“